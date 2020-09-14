"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным

Влада Некрасова

Депутат бундестага Армин Паулу Хампел посоветовал немецкому правительству сотрудничать с Россией, а не использовать дело Навального в своих целях, сообщает RT.

"Если немецкое правительство действительно заинтересовано в расследовании, я спрашиваю вас: почему оно сообщает подробную информацию ОЗХО, почему мы не посылаем ее по запросу русским, которые уже много дней этого ждут?" — поинтересовался парламентарий.

Он отметил, что есть еще один вопрос, который он хотел бы задать федеральному правительству.

Германию, вместо того чтобы припрятать его где-нибудь в лесу в России?" — возмутился депутат.

Он напомнил присутствующим, что они никак не отреагировали на жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, которого расчленили прямо в посольстве в Турции.

"Насколько редкими здесь были возгласы в случае с Хашукджи?" — спросил парламентарий и упрекнул коллег в том, что они продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией, будто бы ничего не случилось.