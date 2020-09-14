Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области

Влада Некрасова

Вновь победивший на выборах главы Костромской области Сергей Ситников поблагодарил жителей региона за поддержку и заявил, что в ближайшие пять лет продолжит работать над повышением уровня жизни в регионе.

На выборах главы региона Сергей Ситников одержал уверенную победу с большим отрывом от соперников, набрав 64,66% голосов избирателей. Пять лет назад Ситников вступил в должность главы региона практически с тем же показателем – в 65,62% голосов.

В понедельник, после подведения итогов голосования, глава региона отметил, что выборы прошли легитимно.

"Для меня эти выборы в первую очередь оценка моей прежней работы земляками. Оценили, я считаю, достойно. Это очень мощный мотив для того, чтобы работать дальше", - цитирует Ситникова пресс-служба администрации области.