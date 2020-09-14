Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» назвал топ-100 лучших колледжей страны

Лидия Мартынова

В рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялась онлайн-церемония объявления 100 лучших организаций среднего профессионального образования Российской Федерации, реализующих мероприятия и проекты движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Рейтинг лучших колледжей России определяется уже в третий раз.

«Важно, чтобы каждый житель страны имел возможность наращивать свои профессиональные компетенции, а для этого нужно определиться, куда идти. Бренд «Молодые профессионалы» – это знак качества. Я рад, что в рейтинге появляются новые колледжи. Думаю, в следующем году конкуренция будет ещё сильнее», – отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

«Российская система профессионального образования сейчас считается одной из лучших в мире. Например, нигде в мире не учат машинному обучению, а в России это уже делают. Желаю, чтобы колледжи воспользовались этим рейтингом не только как признанием заслуг, но и как дополнительной ступенькой для дальнейшего роста, чтобы быть более востребованными и для молодёжи, и для наших граждан всех возрастов, которые хотят повысить свой профессионализм», – подчеркнул генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Все учебные заведения, вошедшие в топ-100, уже получили в сертификаты движения Ворлдскиллс Россия, являющиеся знаком качества.

Больше всего колледжей из топ-100 расположены в Москве (40), Московской области (13), Республике Татарстан (8), Свердловской области (5), а также Тюменской области, Хабаровском крае и Чувашской Республике (по 3 колледжа).

Кроме того, впервые в перечень попали колледжи Липецкой и Саратовской областей.