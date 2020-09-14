Стало известно, сколько серий будет в финальном сезоне "Люцифера"

Влада Некрасова

. В шестом и последнем сезоне "Люцифера" на Netflix будет десять серий, сообщает TVline.

Таким образом, их будет на шесть меньше, чем в пятом сезоне, первая половина которого вышла 21 августа. Сначала для него было заказано десять эпизодов, но потом их количество выросло до 16 и было решено выпускать их двумя частями.

Создатели шоу собираются в конце сентября возобновить съемки финального эпизода пятой серии, которые пришлось приостановить из-за пандемии. Как только они будут завершены, команда начнет работу над следующим сезоном.

рассказал, что вторую часть пятого сезона выпустят к Рождеству или в начале следующего года.