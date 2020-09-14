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Тамбовские школы получат новые автобусы

Тамбовские школы получат новые автобусы

Автопарк школ Тамбовской области пополнится 69 новыми автобусами до конца года, сообщает пресс-служба Управления образования и науки региона.
 
Распоряжение о выделении регионам средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин: на  закупку 2100 школьных автобусов будет направлено 5 млрд рублей. 

«Новые школьные автобусы будут оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС/Эра-ГЛОНАСС, ремнями безопасности пассажиров, что соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей», – уточняется в информационном релизе. 

В Тамбовской области организована плановая работы по нормативному содержанию автопарка школ. Так, в 2019 году из федерального бюджета выделено более 90 млн рублей:  на эти средства в регионе закупили 52 новых автобуса. 

В Управлении образования и науки региона сообщили также, что ребята будут добираться к месту учебы с комфортом и на безопасном транспорте. Кроме того, школьники смогут ездить на спортивные соревнования, посещать культурные мероприятия.

# Общество
По материалам: edu.ru

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