Тамбовские школы получат новые автобусы

Анастасия Иванова

Автопарк школ Тамбовской области пополнится 69 новыми автобусами до конца года, сообщает пресс-служба Управления образования и науки региона.



Распоряжение о выделении регионам средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин: на закупку 2100 школьных автобусов будет направлено 5 млрд рублей.

«Новые школьные автобусы будут оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС/Эра-ГЛОНАСС, ремнями безопасности пассажиров, что соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей», – уточняется в информационном релизе.

В Тамбовской области организована плановая работы по нормативному содержанию автопарка школ. Так, в 2019 году из федерального бюджета выделено более 90 млн рублей: на эти средства в регионе закупили 52 новых автобуса.

В Управлении образования и науки региона сообщили также, что ребята будут добираться к месту учебы с комфортом и на безопасном транспорте. Кроме того, школьники смогут ездить на спортивные соревнования, посещать культурные мероприятия.