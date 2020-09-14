Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Туристов не смущают новые ограничения в Турции

Туристов не смущают новые ограничения в Турции

Требование появляться в маске даже на улице, а также запрет на все музыкальные шоу и дискотеки после полуночи, вступившие в силу для Антальи 9 сентября, вопреки опасениям, никак не сказались на стремлении россиян бронировать курорты Турции. О причинах этого рассказали туроператоры и крупные сетевые агентства.

Напомним, с 9 сентября на все 81 провинцию Турции, включая Анталью, распространены требования, обязывающие и местное население, и туристов, носить маски в общественных местах не только в магазинах и на транспорте (как это было в Анталье до 9 сентября), но и на улице, в парках, садах и на общественных пляжах.

Также с 9 сентября запрещено проведение после 00.00 любых музыкальных шоу и дискотек, причем данный запрет касается и отелей.


СПАДА ПРОДАЖ ОПАСАЛИСЬ

Новые ограничения поначалу вызывали опасения туристической розницы: некоторые агенты полагали, что это приведет к спаду бронирований.  

Значительная часть россиян действительно не слишком любит носить маски, не считая их достаточной или вообще необходимой защитой.

Согласно сентябрьскому исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), в совокупности 43,4% россиян являются т.н. «коронаскептиками». Так, 11,5% респондентов опроса ВШЭ указали, что «опасность эпидемии преувеличена», а 31,9% – что пандемия является «выдумкой заинтересованных лиц». Доля граждан РФ с такими убеждениями растет: в конце мая «коронаскептиков» в РФ было 32,8% от всех опрошенных.

Согласно другим исследованиям и соцопросам, опубликованным в СМИ, 63% россиян немедленно снимают маски, как только выключается свет в кинотеатре. Половина жителей страны резко выступают против того, чтобы маски носили дети в школах.

Простые наблюдения в московском метро (а в этом городе, по данным ВШЭ, доля «коронаскептиков» сейчас – почти 35%) говорят о том, что маски здесь носит явно меньше половины пассажиров, а перчатки – практически никто (хотя это формально и обязательно). «На улицах и в парках Москвы люди в масках сейчас составляют вряд ли даже 2-3% от наблюдаемого количества», – делятся впечатлениями московские турагенты.

Поэтому опасения, что масочные ограничения в Анталье станут катализатором определенного спада в бронированиях Турции, были. Также некоторые агенты указывали, что не придется по нраву многим туристам и отмена ночных дискотек в отелях. Однако реальность эти прогнозы и опасения не подтверждает.


БРОНИРОВАНИЯ ТУРЦИИ ИДУТ ТАК ЖЕ, КАК И ПРЕЖДЕ

Отвечая на вопрос, как по сравнению с предшествующей неделей изменились объемы среднедневных продаж туров в Турцию, начиная с 9 сентября по нынешний день, практически все туроператоры отмечают отсутствие отрицательной динамики.

В TUI Россия и в «Библио-Глобусе» фиксируют те же самые темпы продаж туров в Турцию, что были и до новостей о введении масочного режима в Анталье. В PEGAS Touristik также не видят никакого отрицательного эффекта новостей о масках на продажи Турции, и указывают даже на ежедневный прирост бронирований.

В ANEX Tour не отмечают никаких изменений по объемам продаж туров last minute в Турцию. В этой компании, однако, подтверждают и то, что темпы бронирований туров «в глубину» (на октябрь-ноябрь) снизились. Но с введением масочного режима специалисты ANEX Tour это не связывают, наоборот, подчеркивая, что это естественное сезонное явление – конец сезона всегда хуже бронируется.

«Тем более, что недавно было объявлено о возобновлении авиасообщения с ОАЭ, и это могло немного тормознуть туристов при покупке «дальних» туров в Турцию», – добавили в пресс-службе ANEX Tour.

Данные туроператоров подтверждают и розничные сети. Так, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» не зафиксировал никакого влияния новостей о масочном режиме на ежедневные бронирования Турции на прошлой неделе.


В ОТЕЛЯХ ТУРЦИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ «МАСОЧНОГО РЕЖИМА»

«Туристов, которые хотят отдохнуть в Турции, отпугнуть от направления такие меры не могут. По нашим оценкам, около 90% россиян, отдыхающих в отелях на курортах Анталийского побережья, вообще практически не покидают за время отпуска территорию своих отелей.  Максимум, туристы могут что то купить в двух шагах от отеля, но по большей части и это им не нужно. В отелях действует система «все включено». В «пятерках» всегда есть магазины, где купить можно все, что угодно, от «ювелирки» и одежды до пляжных тапочек, надувных игрушек и крема для загара. Даже кожаные изделия для примерки туристам по запросу гида привезут прямо в отель. В самих отелях, на их территории и на пляже, никто сейчас не требует от туристов ходить в масках на открытом воздухе. Поэтому и «масочный режим на улице» в Анталье эти 90% туристов попросту не заметят, он их вообще никак не касается», – поясняет г-н Мкртчян.

На этот же фактор указывают и в PEGAS Touristik: туристы осведомлены о том, что на отельной территории и на отельных пляжах маски не нужны и сейчас, и спокойно бронируют Турцию. К тому же то, как именно отдыхают сейчас в отелях Турции реальные туристы, можно увидеть в социальных сетях и даже онлайн – поэтому люди не волнуются.

То, что в турецких отелях ничего не изменилось после ужесточения масочного режима в провинции Анталья, подтверждают и опрошенные «Вестником АТОР» отельеры.  По их словам, в отелях все по-прежнему – это закрытые территории, где от туристов ходить в масках на пляж или по территории не требуют. Персонал же и так соблюдал масочный режим и до 9 сентября, согласно правилам.

«Если даже где то владельцы и перестраховываются, требуя от туристов надевать маску по пути на пляж, то это какие-то единичные случаи. В целом же в отелях курортов Антальи туристы по-прежнему могут спокойно ходить без маски, она нужна только за пределами отеля», – говорит один из отельеров Аланьи.


ТИХАЯ НОЧЬ В ПЛЮС

Наконец, к удивлению некоторых, ограничение в виде запрета музыки в отелях Турции после 12 ночи не только не вызвало спада в бронированиях, но в некотором роде может и помочь продажам.

«Не следует забывать, что Турция – преимущественно семейное направление, иногда до 30% туристов в отеле могут составлять дети. Как раз громкая музыка и дискотеки в отеле после полуночи всегда были для этого контингента скорее раздражающим фактором, источником жалоб и даже скандалов из-за того, что их дети не могут спокойно заснуть. У нас есть туристы с детьми, которые с облегчением рассказывают нам из Турции о том, что «музыка по ночам, слава Богу, закончилась». Возможно, отелям в дальнейшем стоит задуматься и даже рекламировать такое ограничение как свой плюс?», – рассуждает директор одного из московских турагентств.


БРОНИРОВАНИЯ ТУРЦИИ МОГУТ ПОЙТИ В РОСТ ПОСЛЕ 20 СЕНТЯБРЯ

По агрегированным данным туроператоров, сентябрь по объему турпотока из России в Турцию может быть существенно лучше августа. Новые ограничения не затормозили продаж, а Турция останется лидером российского выездного туризма в этом году, подчеркивают эксперты.

Однако опрошенные участники рынка – и в России, и в Турции – по-прежнему указывают на то, что объемы продаж могли бы быть выше: важным тормозящим фактором пока по-прежнему является боязнь «второй волны»  и новых ограничений, связанных с датой 20 сентября, которая уже стала притчей во языцех и источником нескончаемых шуток среди турагентов и туристов.

Эксперты полагают, что после прохождения этого «психологического рубежа», если ничего не случится, бронирования приобретут более яркую динамику: туристы будут уже более спокойно «ловить лето» в Турции на октябрь и ноябрь.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США
Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США
Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму
Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму
ЦИК Украины не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию
ЦИК Украины не будет ограничивать доступ избирателей с признаками
В Госдуме предлагают наказывать депутатов за невыполненные обещания
В Госдуме предлагают наказывать депутатов за невыполненные обещания
Дубленки, кашемир и наряды для вечеринок: погружаемся в уютную осень в новых лукбуках
Дубленки, кашемир и наряды для вечеринок: погружаемся в уютную осень
Метеозависимость: 6 способов чувствовать себя лучше в период магнитных бурь и плохой погоды
Метеозависимость: 6 способов чувствовать себя лучше в период
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Путин и Лукашенко не будут обсуждать «поглощение» Белоруссии Россией
Путин и Лукашенко не будут обсуждать «поглощение» Белоруссии Россией
Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет
Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет
ЦИК России подвел предварительные итоги выборов
ЦИК России подвел предварительные итоги выборов
Наблюдатели не зафиксировали грубых нарушений на довыборах в Москве
Наблюдатели не зафиксировали грубых нарушений на довыборах в Москве
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями

Топ на сегодня

Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Власти Иркутской области выделят 34 миллиона рублей на покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы
Власти Иркутской области выделят 34 миллиона рублей на покупку
Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в Белоруссию
Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
СБУ заявило о задержании агента ФСБ, готовившего теракт
СБУ заявило о задержании агента ФСБ, готовившего теракт

Еще по теме

Во всех провинциях Турции ввели масочный режим в общественных местах
В Турции подумывают о разрешении россиянам въезжать по внутренним паспортам
Удар по самому больному: Россия вынесла решение по Турции, грозящее колоссальными последствиями
Самолёты «ВИМ-Авиа» завершили вывоз туристов из Турции в столицу РФ