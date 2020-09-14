Туристов не смущают новые ограничения в Турции

Анастасия Иванова

Требование появляться в маске даже на улице, а также запрет на все музыкальные шоу и дискотеки после полуночи, вступившие в силу для Антальи 9 сентября, вопреки опасениям, никак не сказались на стремлении россиян бронировать курорты Турции. О причинах этого рассказали туроператоры и крупные сетевые агентства.

Напомним, с 9 сентября на все 81 провинцию Турции, включая Анталью, распространены требования, обязывающие и местное население, и туристов, носить маски в общественных местах не только в магазинах и на транспорте (как это было в Анталье до 9 сентября), но и на улице, в парках, садах и на общественных пляжах.

Также с 9 сентября запрещено проведение после 00.00 любых музыкальных шоу и дискотек, причем данный запрет касается и отелей.

СПАДА ПРОДАЖ ОПАСАЛИСЬ

Новые ограничения поначалу вызывали опасения туристической розницы: некоторые агенты полагали, что это приведет к спаду бронирований.

Значительная часть россиян действительно не слишком любит носить маски, не считая их достаточной или вообще необходимой защитой.

Согласно сентябрьскому исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), в совокупности 43,4% россиян являются т.н. «коронаскептиками». Так, 11,5% респондентов опроса ВШЭ указали, что «опасность эпидемии преувеличена», а 31,9% – что пандемия является «выдумкой заинтересованных лиц». Доля граждан РФ с такими убеждениями растет: в конце мая «коронаскептиков» в РФ было 32,8% от всех опрошенных.

Согласно другим исследованиям и соцопросам, опубликованным в СМИ, 63% россиян немедленно снимают маски, как только выключается свет в кинотеатре. Половина жителей страны резко выступают против того, чтобы маски носили дети в школах.

Простые наблюдения в московском метро (а в этом городе, по данным ВШЭ, доля «коронаскептиков» сейчас – почти 35%) говорят о том, что маски здесь носит явно меньше половины пассажиров, а перчатки – практически никто (хотя это формально и обязательно). «На улицах и в парках Москвы люди в масках сейчас составляют вряд ли даже 2-3% от наблюдаемого количества», – делятся впечатлениями московские турагенты.

Поэтому опасения, что масочные ограничения в Анталье станут катализатором определенного спада в бронированиях Турции, были. Также некоторые агенты указывали, что не придется по нраву многим туристам и отмена ночных дискотек в отелях. Однако реальность эти прогнозы и опасения не подтверждает.

БРОНИРОВАНИЯ ТУРЦИИ ИДУТ ТАК ЖЕ, КАК И ПРЕЖДЕ

Отвечая на вопрос, как по сравнению с предшествующей неделей изменились объемы среднедневных продаж туров в Турцию, начиная с 9 сентября по нынешний день, практически все туроператоры отмечают отсутствие отрицательной динамики.

В TUI Россия и в «Библио-Глобусе» фиксируют те же самые темпы продаж туров в Турцию, что были и до новостей о введении масочного режима в Анталье. В PEGAS Touristik также не видят никакого отрицательного эффекта новостей о масках на продажи Турции, и указывают даже на ежедневный прирост бронирований.

В ANEX Tour не отмечают никаких изменений по объемам продаж туров last minute в Турцию. В этой компании, однако, подтверждают и то, что темпы бронирований туров «в глубину» (на октябрь-ноябрь) снизились. Но с введением масочного режима специалисты ANEX Tour это не связывают, наоборот, подчеркивая, что это естественное сезонное явление – конец сезона всегда хуже бронируется.

«Тем более, что недавно было объявлено о возобновлении авиасообщения с ОАЭ, и это могло немного тормознуть туристов при покупке «дальних» туров в Турцию», – добавили в пресс-службе ANEX Tour.

Данные туроператоров подтверждают и розничные сети. Так, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» не зафиксировал никакого влияния новостей о масочном режиме на ежедневные бронирования Турции на прошлой неделе.

В ОТЕЛЯХ ТУРЦИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ «МАСОЧНОГО РЕЖИМА»

«Туристов, которые хотят отдохнуть в Турции, отпугнуть от направления такие меры не могут. По нашим оценкам, около 90% россиян, отдыхающих в отелях на курортах Анталийского побережья, вообще практически не покидают за время отпуска территорию своих отелей. Максимум, туристы могут что то купить в двух шагах от отеля, но по большей части и это им не нужно. В отелях действует система «все включено». В «пятерках» всегда есть магазины, где купить можно все, что угодно, от «ювелирки» и одежды до пляжных тапочек, надувных игрушек и крема для загара. Даже кожаные изделия для примерки туристам по запросу гида привезут прямо в отель. В самих отелях, на их территории и на пляже, никто сейчас не требует от туристов ходить в масках на открытом воздухе. Поэтому и «масочный режим на улице» в Анталье эти 90% туристов попросту не заметят, он их вообще никак не касается», – поясняет г-н Мкртчян.

На этот же фактор указывают и в PEGAS Touristik: туристы осведомлены о том, что на отельной территории и на отельных пляжах маски не нужны и сейчас, и спокойно бронируют Турцию. К тому же то, как именно отдыхают сейчас в отелях Турции реальные туристы, можно увидеть в социальных сетях и даже онлайн – поэтому люди не волнуются.

То, что в турецких отелях ничего не изменилось после ужесточения масочного режима в провинции Анталья, подтверждают и опрошенные «Вестником АТОР» отельеры. По их словам, в отелях все по-прежнему – это закрытые территории, где от туристов ходить в масках на пляж или по территории не требуют. Персонал же и так соблюдал масочный режим и до 9 сентября, согласно правилам.

«Если даже где то владельцы и перестраховываются, требуя от туристов надевать маску по пути на пляж, то это какие-то единичные случаи. В целом же в отелях курортов Антальи туристы по-прежнему могут спокойно ходить без маски, она нужна только за пределами отеля», – говорит один из отельеров Аланьи.

ТИХАЯ НОЧЬ В ПЛЮС

Наконец, к удивлению некоторых, ограничение в виде запрета музыки в отелях Турции после 12 ночи не только не вызвало спада в бронированиях, но в некотором роде может и помочь продажам.

«Не следует забывать, что Турция – преимущественно семейное направление, иногда до 30% туристов в отеле могут составлять дети. Как раз громкая музыка и дискотеки в отеле после полуночи всегда были для этого контингента скорее раздражающим фактором, источником жалоб и даже скандалов из-за того, что их дети не могут спокойно заснуть. У нас есть туристы с детьми, которые с облегчением рассказывают нам из Турции о том, что «музыка по ночам, слава Богу, закончилась». Возможно, отелям в дальнейшем стоит задуматься и даже рекламировать такое ограничение как свой плюс?», – рассуждает директор одного из московских турагентств.

БРОНИРОВАНИЯ ТУРЦИИ МОГУТ ПОЙТИ В РОСТ ПОСЛЕ 20 СЕНТЯБРЯ

По агрегированным данным туроператоров, сентябрь по объему турпотока из России в Турцию может быть существенно лучше августа. Новые ограничения не затормозили продаж, а Турция останется лидером российского выездного туризма в этом году, подчеркивают эксперты.

Однако опрошенные участники рынка – и в России, и в Турции – по-прежнему указывают на то, что объемы продаж могли бы быть выше: важным тормозящим фактором пока по-прежнему является боязнь «второй волны» и новых ограничений, связанных с датой 20 сентября, которая уже стала притчей во языцех и источником нескончаемых шуток среди турагентов и туристов.

Эксперты полагают, что после прохождения этого «психологического рубежа», если ничего не случится, бронирования приобретут более яркую динамику: туристы будут уже более спокойно «ловить лето» в Турции на октябрь и ноябрь.