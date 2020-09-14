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«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в Инстаграме

«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в Инстаграме
Роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника» возглавил список книг, фотографии которых наиболее часто публикуют в инстаграме. Это следует из результатов исследования книжного отдела интернет-магазина OnBuy.

Сервис опросил 2201 человека и изучил хештеги с названиями книг, которые чаще всего пользователи оставляют под постами. 44% респондентов рассказали, что выбрали книгу для чтения по ее обложке и «инстаграмности».
По подсчетам OnBuy, пользователи выложили в инстаграм 175,5 тысячи постов с фотографией книги Харпер Ли. На втором месте оказалась «Наследница огня» Сары Маас (148 тысяч хештегов), а далее идет «Элеанора и Парк» Рэйнбоу Рауэлл (84 тысячи хештегов). В топ-5 также попали «1Q84» Харуки Мураками и «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Сэлинджера.

Кроме того, авторы исследования отдельно проанализировали книжные серии, популярные в инстаграме. Во главе списка, конечно же, оказалась сага о Гарри Поттере. За ней идет «Чужестранка» Дианы Гэблдон, а замыкают тройку лидеров «Сумерки» Стефани Майер, обогнавшие в списке даже «Игру престолов» Джорджа Мартина.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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