В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру

Алексей Вольцев

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В пригороде австралийского Перта очевидцы сняли на видео дерущихся кенгуру.

"Самцы серого кенгуру устроили потасовку у входа в таверну Джона Форреста", — написано под роликом.

На кадрах — животные прыгают друг на друга, наносят удары передними лапами и, опираясь на мощный хвост, задними.

В комментариях пользователи пишут, что это обычное дело в Австралии и спрашивают, вмешалась ли в разборки полиция. Самцы дерутся в брачный период из-за самок.

Западные серые кенгуру – часто встречающиеся в этой стране, довольно крупные животные. Длина их тела - около метра, рост стоя – примерно 1,3 метра, а вес достигает 54 килограммов. Еще этого зверя называют "вонючка" из-за резкого запаха самцов, который похож на запах карри.