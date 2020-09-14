В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

Лидия Мартынова

Новые лидеры – это всегда новые возможности, и если новый премьер Японии Ёсихидэ Суга будет проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии отношений Москвы и Токио, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее лидером правящей в Японии Либерально демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, был избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Новые лидеры – это всегда новые возможности. В Токио должны осознать, что геополитическая и экономическая конфигурация в Азиатско-Тихоокеанском регионе радикально изменилась за последние годы. Холодная война между США и КНР набирает обороты, и слепое следование в фарватере американской политики при сохранении нынешних, характеризующихся определенной долей настороженности, отношений с России делает положение Японии не слишком комфортным", - сказала Панина.

Депутат подчеркнула, что "в интересах Японии – поиск новых форм диалога с Россией, свободных от инерционного балласта так называемой "проблемы островов".

Кроме того, по мнению парламентария, несмотря на то, что Япония – парламентская республика и избрание премьер-министра "представляет собой сложный компромисс между ключевыми политическими и деловыми группами влияния", часто бывало так, что новому главе правительства был присущ свой "авторский почерк" в политике.

"Если господин Суга будет стремиться соответствовать требованиям времени и проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии двусторонних российско-японских отношений", - констатировала Панина.