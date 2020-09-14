Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
Новые лидеры – это всегда новые возможности, и если новый премьер Японии Ёсихидэ Суга будет проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии отношений Москвы и Токио, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее лидером правящей в Японии Либерально демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, был избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Новые лидеры – это всегда новые возможности. В Токио должны осознать, что геополитическая и экономическая конфигурация в Азиатско-Тихоокеанском регионе радикально изменилась за последние годы. Холодная война между США и КНР набирает обороты, и слепое следование в фарватере американской политики при сохранении нынешних, характеризующихся определенной долей настороженности, отношений с России делает положение Японии не слишком комфортным", - сказала Панина.


Депутат подчеркнула, что "в интересах Японии – поиск новых форм диалога с Россией, свободных от инерционного балласта так называемой "проблемы островов".


Кроме того, по мнению парламентария, несмотря на то, что Япония – парламентская республика и избрание премьер-министра "представляет собой сложный компромисс между ключевыми политическими и деловыми группами влияния", часто бывало так, что новому главе правительства был присущ свой "авторский почерк" в политике.

"Если господин Суга будет стремиться соответствовать требованиям времени и проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии двусторонних российско-японских отношений", - констатировала Панина.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
Древний бассейн неизвестного назначения обнаружен в окрестностях Рима
Древний бассейн неизвестного назначения обнаружен в окрестностях Рима
В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян
В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян
Никитин лидирует на выборах главы Тамбовской области
Никитин лидирует на выборах главы Тамбовской области
Израиль подвели к тотальному карантину: первый в мире повторный локдаун
Израиль подвели к тотальному карантину: первый в мире повторный
Обрушение шахты в Кузбассе: погиб человек
Обрушение шахты в Кузбассе: погиб человек
Хит BTS «Dynamite» получил статус «All-Kill»
Хит BTS «Dynamite» получил статус «All-Kill»
Путь в никуда: 5 ложных и деструктивных истин, которые нам внушают окружающие
Путь в никуда: 5 ложных и деструктивных истин, которые нам внушают
Плющенко призвал снять запрет на исполнение четверных прыжков для женщин
Плющенко призвал снять запрет на исполнение четверных прыжков для
Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае
Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае
Стало известно, сколько серий будет в финальном сезоне "Люцифера"
Стало известно, сколько серий будет в финальном сезоне "Люцифера"
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в Инстаграме
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в

Топ на сегодня

Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в Белоруссию
Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена паранойей
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
На Канарах хотят ввести экспресс-тесты на COVID-19 для туристов
На Канарах хотят ввести экспресс-тесты на COVID-19 для туристов

Еще по теме

Правительство Японии осудило убийство российского посла в Турции
Путин и Абэ обсудят на встрече двусторонние отношения и КНДР
Япония хочет обсудить на саммите во Владивостоке отношения с Россией
Генсек кабмина Японии отказался комментировать высказывания Трампа о ТТП - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио