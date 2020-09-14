В Госдуме предлагают наказывать депутатов за невыполненные обещания

Анастасия Иванова

Политиков, которые не следуют своим предвыборным программам и обещаниям после избрания депутатами, нужно наказывать штрафом и лишением мандата. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов.

Он сейчас разрабатывает соответствующую инициативу.

«Нужно принимать закон о политическом мошенничестве. Я его буду предлагать. Конечно, его никто не примет», — сказал депутат.

Нилов пояснил, что речь идет о заявлениях кандидатов по конкретным направлениям в период предвыборной гонки.

«Можно зафиксировать нотариально его обещания, его программные заявления и каждой партии», — продолжил он.

Депутат предлагает прописать ответственность коллег в Уголовном кодексе с «легким наказанием» — штрафом. Но судимость по этой статье, по мнению автора, должна привести к автоматической сдаче мандата.