В Госдуме предлагают наказывать депутатов за невыполненные обещания
Сегодня, 03:40 Анастасия Иванова
Политиков, которые не следуют своим предвыборным программам и обещаниям после избрания депутатами, нужно наказывать штрафом и лишением мандата. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов.
Он сейчас разрабатывает соответствующую инициативу.
«Нужно принимать закон о политическом мошенничестве. Я его буду предлагать. Конечно, его никто не примет», — сказал депутат.
Нилов пояснил, что речь идет о заявлениях кандидатов по конкретным направлениям в период предвыборной гонки.
«Можно зафиксировать нотариально его обещания, его программные заявления и каждой партии», — продолжил он.
Депутат предлагает прописать ответственность коллег в Уголовном кодексе с «легким наказанием» — штрафом. Но судимость по этой статье, по мнению автора, должна привести к автоматической сдаче мандата.
По материалам: eadaily.com