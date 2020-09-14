В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян

Анастасия Иванова

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

Согласно прогнозу, реальные заработные платы вырастут на 2,2% в 2021-2022 годах и на 2,5% в 2023 году.

Что касается реальных располагаемых доходов, в 2021 году ожидается их рост на 3%, в 2022 и 2023 годах - на 2,4% и 2,5% соответственно.

Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% после роста на 1,2% в первом, по итогам полугодия снизились на 3,7%.

Реальные зарплаты в России в первом полугодии выросли на 2,9%, сообщал ранее Росстат.