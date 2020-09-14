В Минздраве рассказали о снижении иммунитета к COVID-19 у переболевших

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Первые результаты исследования стойкости и длительности иммунитета говорят о том, что среди переболевших COVID-19, количество имеющих иммунитет к инфекции снижается, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости».

«Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться, но первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более чётко поймем временные рамки, сколько времени иммунитет остаётся стабильным, и тогда уже будем в том числе корректировать рекомендации по вакцинации», — сказал Мурашко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что от 4 до 50 процентов обследуемых в разных регионах страны имеют иммунитет к коронавирусу.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и прошёл клинические испытания в июне и июле. В Минздраве РФ сообщали, что после введения препарата иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет.