В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%

Лидия Мартынова

За восемь месяцев текущего года грузооборот третьего по величине порта Латвии — в Лиепае — сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составил 4,002 млн тонн, пишет RuBaltic.ru.

Отмечается, что в этом году в порту было перевалено 2,831 млн тонн грузов, что на 19,7% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, генеральных грузов — 758,6 тыс. тонн (-2,8%), наливных — 412,4 тыс. тонн (+18,9%).

За август в порту Лиепаи перевалено 453,6 тыс. тонн грузов. Это на 21,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, порт принял 1 081 судно, что на 45 меньше, чем в августе прошлого года, и 20 994 пассажира (-20,5%).

Напомним менее года назад власти республики сообщили, что порты Латвии решено передать из ведения самоуправлений под полный контроль государства. Преобразования коснулись Вентспилсского свободного порта, Рижского свободного порта и Лиепайской специальной экономической зоны.

Падение грузооборота портов сопровождается катастрофическим обрушением транзита в Латвии.