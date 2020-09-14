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В Раде вспомнили о "внучках и дедушках" и хотят видеть Зеленского

В Раде вспомнили о "внучках и дедушках" и хотят видеть Зеленского
Президента Владимира Зеленского хотят видеть в парламенте. Об этом на согласительном совете в понедельник заявила бывшая вице-спикер, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Часто от "слуг" слышим жалобы о предшественниках. Так вот Зеленский привел предшественников на должности, которые определяют судьбу переговоров в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. Когда у нас внучки и жучки уже предлагают своих дедушек. Которые в начале 1990-х сдали Черноморский флот, морское пароходство, ядерное оружие. А теперь они ежедневно сдают страну, требуя от украинской армии встречать с хлебом и солью боевиков.

Или чтобы в угоду заместителя руководителя аппарата Путина Козака Верховная Рада принимала постановления. Такого не будет", - сказала нардеп.

"Нам нужно не Резникова заслушивать, потому что он получает директивы от Зеленского. А немедленно проводить закрытое заседание парламента, на котором заслушать Зеленского. Рассказать нам, что происходит во внешней политике Украины", - заявила Геращенко.

Также нардеп заявила, что постановление о создании временной следственной комиссии по делу вагнеровцев "две недели находится в парламенте, но блокируется".
О ВСК по вагнеровцам рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Наш коллега Роман Костенко обратился к главам фракций с просьбой предоставить своего представителя. Предоставили - "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Все остальные, включая "Слугу народа", почему-то на это ВСК не дают. О лесе создаем, о ЖЭКах создаем, а о вагнеровцах почему-то блокируется.

Поэтому мы вас ждем еще несколько часов, если не хотите принимать в этом участие, окей. Мы регистрируем ВСК в том составе, который нам предоставлен, и будем инициировать его рассмотрение. Потому что это вопрос важный", - сказал Железняк.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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