В России впервые за полгода в кино на выходных сходили миллион человек

Влада Некрасова

Число зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд, впервые с марта превысило миллион человек, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

Согласно данным, к 15.55 воскресенья российские кинотеатры в уикенд с 10 по 13 сентября посетили миллион человек. Наибольшей популярностью у зрителей пользуются фильм Кристофера Нолана "Довод", на который сходили более 350 тысяч человек, и картина Ники Каро "Мулан" - ей отдали предпочтение почти 400 тысяч человек.

По данным ЕАИС, в последний раз миллионный показатель был достигнут в марте, после чего в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кинотеатры РФ были закрыты.

На данный момент, согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров, работа кинотеатров разрешена в 68 регионах из 85. Доля кинотеатров, возобновивших работу, составляет 68 процентов.