В Совфеде оценили позицию Евросоюза по выборам в Севастополе

Влада Некрасова

Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева назвала отказ Европейского союза признавать результаты выборов губернатора Севастополя предвзятой и пренебрежительной позицией, сообщает РИА «Новости».

Евросоюз не признаёт результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

«Подобная предвзятая и пренебрежительная позиция к выбору севастопольцев показывает, что ЕС не может являться защитником демократических ценностей, коим себя позиционирует», — заявила Алтабаева.

Она отметила, что позиция, которую заняло руководство ЕС, неудивительна — «по шаблону из года в год транслируется одно и то же».

По словам Алтабаевой, жители Севастополя понимают, что позиция Евросоюза — это не оценка реальной действительности, а выражение привычного политического курса.

На прошедших выборах врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев набрал 85,72% голосов избирателей после обработки всех протоколов участковых комиссий. В 2020 году на выборах главы Севастополя было зарегистрировано шесть кандидатов.