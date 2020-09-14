В столице Камбоджи найден каменный лев

Вадим Карасев

Во время работ по сооружению новой насосной станции городского водопровода и подземного резервуара для воды возле главной достопримечательности Пномпеня — буддийского храм Ват Пном — была обнаружена крупная каменная статуя льва. Сейчас она передана в Национальный музей Камбоджи.

Работы проводила бригада Камбоджийского противоминного центра, так как на территории Камбоджи, не исключая и столицу, сохранилось много противопехотных мин, установленных во время гражданской войны 1967–1975 годов. Вокруг крупных буддийских храмов мины устанавливали тогда в том числе для того, чтобы защитить их от разграбления. Со временем места, где поставлены мины, оказались забыты, что продолжает ежегодно приводить к жертвам среди людей.

После разминирования были начаты земляные работы и на глубине около четырех метров обнаружилась статуя льва. Лев похож на двух каменных львов, установленных по бокам входа в главный храм Ват Пном, но значительно крупнее их. Его высота — около двух с половиной метров. Статуя была разбита на две части. Директор по материальному наследию Министерства культуры и искусства Камбоджи Хаб Тоуч (Hab Touch) предполагает, что каменный лев был частью массивного сооружения, ранее находившегося на этом месте. Например, он мог служить украшением моста. Но также он мог изначально располагаться в другом месте и быть перенесенным к храму Ват Пном позже.

Директор национального музея Чхай Висот (Chhay Visoth) говорит, что пока невозможно определить с достаточной точностью, когда была сделана статуя. Экспертам нужно время для анализа состава камня, а сопутствующих находок, которые могли бы помочь датировке, нет. Пока время создания льва определяется как широкий период от постройки храма Ват Пном (1372 г.) до установления французского протектората в Камбодже (1863 г.).