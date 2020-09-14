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В Ульяновской области на обеспечение школьников горячим питанием до 2023 года направят более 1 млрд рублей

В Ульяновской области на обеспечение школьников горячим питанием до 2023 года направят более 1 млрд рублей

В Ульяновской области на обеспечение всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием до 2023 года направят более 1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Законодательного собрания региона Сергея Шерстнева.

«С начала этого учебного года бесплатным горячим питанием обеспечиваются более 54 тысяч школьников. На эти цели в 2020 году направлено свыше 231 миллиона рублей. В 2021 учебном году на обеспечение горячим питанием детей направят 523,4 миллиона рублей, а в 2022 году - 547,5 миллиона рублей», - сказал Шерстнев. 

Он сообщил, что также рассматривается вопрос об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят обучение на дому. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания Ульяновской области 30 сентября.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах также будет создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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