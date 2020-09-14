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Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником милиции

Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником милиции

В белорусском городе Жодино милиционер ударил по лицу женщину, которая снимала его на телефон. В МВД утверждают, что это было мотивировано самообороной.

Видео инцидента было снято с нескольких ракурсов. Страж порядка с размаху ударил протестующую по лицу, она упала на землю. Позже ей потребовалась медицинская помощь.

"Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания", – заявили в МВД, комментируя ситуацию.

Следственный комитет РБ сообщил, что назначил проверку по факту инцидента.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Люди считают, что итоги президентских выборов были сфальсифицированы и требуют проведения честного голосования. Позже еще одним поводом для недовольства стали многочисленные случаи превышения полномочий со стороны силовиков – они избивали задержанных и случайных людей как на улицах, так и в отделениях МВД и в СИЗО, пострадали сотни граждан. Министр внутренних дел в августе принес за это извинения, но в то же время обвинил протестующих в "создании хаоса".

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По материалам: uposters.ru

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