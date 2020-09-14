Война! Коул Спроус не поздравил Лили Рейнхарт с днем рождения

Алексей Вольцев

13 августа звезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) праздновала свой день рождения. Девушке исполнилось 24 года. Поздравили актрису все ее близкие, друзья и коллеги. А в социальных сетях каждый оставлял милые пожелания.

«Поздравляю с днем рождения распорядителя бодрости, защитника достоинства и мудрую всезнающую королеву Лили Рейнхарт»,

— написала Камила Мендес.

Актеры по сериалу от Netflix также присоединились к поздравлениям. Только Колу Спроус (Cole Sprouse) решил не поздравлять свою бывшую возлюбленную. В этот день актер лишь выставил снимок с новой фотосессии. Поклонники негодуют, ведь не так давно Коул рассказал общественности, что сохранил со всеми ребятами из «Ривердейл» хорошие отношение.

«Я не видела света в конце туннеля — чувствовала, что умираю. И не было другого пути, кроме как просто пройти сквозь него»,

— прокомментировала Лили расставание с бойфрендом.

Другие же посчитали, что таким образом Коул отомстил актрисе. Ведь Лили тоже не поздравила его с праздником в его день рождения.

Возможно, знаменитости просто решили отказаться от публичных поздравлений. А что думаешь ты?





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