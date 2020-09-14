Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Война! Коул Спроус не поздравил Лили Рейнхарт с днем рождения

Война! Коул Спроус не поздравил Лили Рейнхарт с днем рождения

13 августа звезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) праздновала свой день рождения. Девушке исполнилось 24 года. Поздравили актрису все ее близкие, друзья и коллеги. А в социальных сетях каждый оставлял милые пожелания.


 «Поздравляю с днем рождения распорядителя бодрости, защитника достоинства и мудрую всезнающую королеву Лили Рейнхарт»,

— написала Камила Мендес.

Актеры по сериалу от Netflix также присоединились к поздравлениям. Только Колу Спроус (Cole Sprouse) решил не поздравлять свою бывшую возлюбленную. В этот день актер лишь выставил снимок с новой фотосессии. Поклонники негодуют, ведь не так давно Коул рассказал общественности, что сохранил со всеми ребятами из «Ривердейл» хорошие отношение.

View this post on Instagram

Some b tracks from @jimmychoo / @timberland

A post shared by Cole Sprouse (@colesprouse) on

«Я не видела света в конце туннеля — чувствовала, что умираю. И не было другого пути, кроме как просто пройти сквозь него»,

— прокомментировала Лили расставание с бойфрендом.

Другие же посчитали, что таким образом Коул отомстил актрисе. Ведь Лили тоже не поздравила его с праздником в его день рождения.

Возможно, знаменитости просто решили отказаться от публичных поздравлений. А что думаешь ты?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Помощь призывникам в получении военного билета 2020
Помощь призывникам в получении военного билета 2020
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
"Начальников зоны приходилось ублажать": Маша Распутина раскрыла, как спасала брата-зека
"Начальников зоны приходилось ублажать": Маша Распутина раскрыла, как
В России впервые за полгода в кино на выходных сходили миллион человек
В России впервые за полгода в кино на выходных сходили миллион человек
Эксперт допустил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся до утра
Эксперт допустил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся до утра
Холзи рассказала, как ее дразнят BTS
Холзи рассказала, как ее дразнят BTS
RM из BTS пожертвовал крупную сумму MMCA
RM из BTS пожертвовал крупную сумму MMCA
Чонгук оттоптал ногу Тэхену
Чонгук оттоптал ногу Тэхену
BP: Эра нефти завершилась
BP: Эра нефти завершилась
Официант 5-звездочного отеля в Турции изнасиловал российскую школьницу
Официант 5-звездочного отеля в Турции изнасиловал российскую школьницу
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
В столице Камбоджи найден каменный лев
В столице Камбоджи найден каменный лев

Топ на сегодня

В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
Ленту Кончаловского наградили спецпризом жюри Венецианского кинофестиваля
Ленту Кончаловского наградили спецпризом жюри Венецианского
На Камчатке победу на выборах одержал врио губернатора Владимир Солодов
На Камчатке победу на выборах одержал врио губернатора Владимир
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на

Еще по теме

Друг Лили Рейнхарт и Коула Спроуса подтвердил слухи об их расставании
Коул Спроус прокомментировал слухи о ромне с Кайей Гербер и расставании с Лили Рейнхарт
У Коула Спроуса появилась новая девушка?
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер