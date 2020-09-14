Володин поздравил Медведева с днем рождения

Анастасия Иванова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения и отметил вклад заместителя председателя Совета Безопасности РФ в развитие страны и укрепление ее безопасности. Текст поздравления опубликован на сайте палаты.

«Интересы и благополучие России, наших граждан для Вас главное и Вы вносите большой вклад в развитие страны, укрепление ее безопасности», — подчеркнул спикер палаты.

Также в своём поздравлении Володин отметил такие важные качества политика, как его открытость, готовность к диалогу, умение слышать разные мнения.

Дмитрий Медведев в 2008-2012 годах был президентом России, затем в течение восьми лет возглавлял правительство. С мая 2012 года — председатель партии «Единая Россия». В январе 2020 года Медведев был назначен заместителем председателя Совета Безопасности РФ.