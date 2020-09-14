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Возможности заимствований для муниципальных образований могут быть расширены

Возможности заимствований для муниципальных образований могут быть расширены

На пленарном заседании Госдумы на этой неделе планируют рассмотреть законопроект сенаторов об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году.

Предлагаемые изменения подготовлены в целях расширения в 2020 году механизмов осуществления заимствований для муниципальных образований путём создания правовых оснований для предоставления «горизонтальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями аналогичного вида, расположенными на территории одного субъекта Российской Федерации. Данный механизм предлагается в дополнение к случаям, предусмотренным Бюджетным кодексом, которым установлен порядок предоставления «вертикальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями, и может быть реализован в случае установления необходимых правовых оснований законом субъекта Российской Федерации.

«Введение в 2020 году нового механизма осуществления заимствований для муниципальных образований позволит создать предпосылки для использования дополнительных ресурсов в целях решения вопросов органов местного самоуправления в условиях ухудшения экономической ситуации», — говорится в пояснении к документу.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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