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Зеленский назвал условие для "майдана" в Белоруссии

Зеленский назвал условие для "майдана" в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung поделился мнением, что Белоруссия может "получить что-то вроде майдана" при отсутствие диалога между властью и народом.


"Я в любом случае поддерживаю белорусский народ... Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Белоруссия может получить что-то вроде майдана", – цитирует РИА Новости украинского лидера.

При этом Зеленский отметил, что не видит "символического лидера", вокруг которого белорусы могли бы объединиться в сложившихся после выборов 9 августа социально-политических условиях.


"В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", – добавил президент Украины.

# В мире
По материалам: ria.ru

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