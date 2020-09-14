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"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней

"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней

Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков поднимал на нее руку, рассказала певица Лия Волянская в программе "Наша прекрасная Заворотнюк" на НТВ.

Анастасия Заворотнюк сыграла свадьбу со столичным бизнесменом Дмитрием Стрюковым в 1995 году, а через год родила дочку Аню. Впоследствии пара уехала в США, где актриса начала заниматься продажей недвижимости и бизнесом, в чем ей на первых порах помог супруг.

"Но потом Настя по-другому начала про мужа рассказывать. Она уже вспоминала, что он оказался тираном и деспотом, что он запирал ее дома, что он запрещал ей работать, он считал, что женщина должна сидеть дома. Потом она стала предполагать, что у Дмитрия были какие-то психические отклонения", - рассказала светский обозреватель Ольга Родина.

Певица и актриса Виктория Пьер-Мари сравнила Дмитрия Стрюкова по чертам характера с Люцефером.

Он узурпатор и он взял себе наложницу в дом. <...> Все годы, когда был Люцифер, это был самый сок ее молодости и красоты. И он сорвал этот цветок и поставил в свою вазу персональную

Лия Волянская рассказала, что бывший муж поднимал руку на закрытую и интеллигентную Анастасию Заворотнюк.

"Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя", - посетовала Волянская.

Через некоторое время Анастасия Заворотнюк родила второго ребенка Майкла, после чего супруги наняли няню, приехавшую с Украины. С ней Стрюков изменял актрисе, отмечает "Комсомольская правда".

"Дмитрий достаточно много времени проводил дома, потому что особо в Америке ему там заняться было нечем, а Настя была вся полностью в бизнесе. И придя как-то домой, она заметила, что ее супруг спит с няней не в той позе, в которой можно спать с незнакомой женщиной. Это Настю очень сильно взбудоражило, поэтому произошла драка. Няня, которая действительно призналась, что она положила глаз на главного мужчину в доме, была выгнана и лишилась работы", - рассказала журналистка Екатерина Степанова.

Как писал NEWSTES, ранее дочь смертельно больной Заворотнюк выложила горячие фото в облегающем костюме для серфинга.

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По материалам: uposters.ru

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