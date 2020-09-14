"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков поднимал на нее руку, рассказала певица Лия Волянская в программе "Наша прекрасная Заворотнюк" на НТВ.
Анастасия Заворотнюк сыграла свадьбу со столичным бизнесменом Дмитрием Стрюковым в 1995 году, а через год родила дочку Аню. Впоследствии пара уехала в США, где актриса начала заниматься продажей недвижимости и бизнесом, в чем ей на первых порах помог супруг.
"Но потом Настя по-другому начала про мужа рассказывать. Она уже вспоминала, что он оказался тираном и деспотом, что он запирал ее дома, что он запрещал ей работать, он считал, что женщина должна сидеть дома. Потом она стала предполагать, что у Дмитрия были какие-то психические отклонения", - рассказала светский обозреватель Ольга Родина.
Певица и актриса Виктория Пьер-Мари сравнила Дмитрия Стрюкова по чертам характера с Люцефером.
Лия Волянская рассказала, что бывший муж поднимал руку на закрытую и интеллигентную Анастасию Заворотнюк.
"Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя", - посетовала Волянская.
Через некоторое время Анастасия Заворотнюк родила второго ребенка Майкла, после чего супруги наняли няню, приехавшую с Украины. С ней Стрюков изменял актрисе, отмечает "Комсомольская правда".
"Дмитрий достаточно много времени проводил дома, потому что особо в Америке ему там заняться было нечем, а Настя была вся полностью в бизнесе. И придя как-то домой, она заметила, что ее супруг спит с няней не в той позе, в которой можно спать с незнакомой женщиной. Это Настю очень сильно взбудоражило, поэтому произошла драка. Няня, которая действительно призналась, что она положила глаз на главного мужчину в доме, была выгнана и лишилась работы", - рассказала журналистка Екатерина Степанова.
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