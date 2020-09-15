10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой

Вадим Карасев

Даже самые обычные предметы, которые мы часто видим на улице, могут стать символическим знаком судьбы, предупреждающим о возможных неприятностях. К подсказке свыше стоит прислушаться, но подбирать находку и нести ее домой бывает опасно.

Многим нередко попадаются на глаза таинственные находки. И очень часто люди несут свои трофеи домой, наивно веря, что это им улыбнулась удача. Однако далеко не все вещи можно подбирать и приносить домой — многие из них могут оказаться опасными и принести в жизнь сплошные неудачи.

1. Золото

Подобранное золото очень опасно, особенно если оно лежит где-то на улице, ведь его часто используют во всевозможных ритуалах, например, при переносе порчи. Золотые украшения выбрасывают на улице, чтобы передать свои личные проблемы постороннему человеку. Для этого хватит лишь прикосновения — биополе того, кто поднял украшение, изменится, а вместе с ним может измениться и судьба. Отдельного внимания заслуживают нательные крестики, которые лучше обходить стороной, если не хотите взять на себя чужую ответственность.

2. Острые предметы

Ножи, ножницы, шила, иголки могут быть нечистыми. Считается, что вся отрицательная энергия собирается на острие ножа. Она может повлиять на здоровье, финансовый поток, счастье в личной жизни или даже переписать судьбу. Кроме того, нож или шило могли выкинуть как улику.

3. Ключи

Ключ издавна считается магическим предметом. Нередко ключи становятся частью обряда, во время которого человек символично запирается от проблем и невзгод на замок и выбрасывает ключ, чтобы начать жизнь с чистого листа. Поэтому, если вы не хотите открыть дверь в чужую безрадостную жизнь, редакция сайта dailyhoro.ru советует вам не подбирать чужие ключи.

4. Ведьмин мешок

Это черный талисман, которые создают с целью защиты от зла. Для его создания используют небольшой матерчатый мешочек, внутрь которого кладут смесь из различных трав, масел, отстриженных волос и ногтей. Если такой мешочек лежит на улице, значит, дело нечисто. Не стоит искушать судьбу своим любопытством.

5. Костяная игла

Данный предмет появился очень давно. История его применения уходит корнями во времена, когда люди еще не знали земледелия. Сейчас костяная игла активно используется в магических практиках, в особенности в гаданиях и черных ритуалах. Если подобрать такую диковинку, это гарантированно наградит вас чужим несчастьем.

6. Карты Таро

Любая колода Таро представляет опасность, особенно если она попалась вам на улице. С такой находкой связано очень много нюансов и скрытых подтекстов. Неизвестно, кем был прошлый владелец карт, но очевидно, что он знаком с магией и, вероятно, поместил их на всеобщее обозрение с недобрым умыслом.

7. Зеркала

Зеркало — таинственный предмет, который издавна считается опасным. У зеркал есть память, которая впитывает энергетику, события, эмоции, чувства. Многие практики не рекомендуют смотреться в чужие зеркала, не говоря о том, чтобы их подбирать на улице — сделав это, вы можете проглядеть свою жизнь.

8. Монеты с перекрестка

В банкнотах нет того негатива, которым может одарить поднятая монетка. Конечно, чаще всего, монеты на земле — результат рассеянности человека. Но может случится и так, что монета заговоренная. Колдуны и ведуньи часто переносят на монетки болезни, неудачи и другие беды, а потом специально выбрасывают их на перекрестке с расчетом, что кто-то заберет весь этот «багаж» себе.

9. Православные иконы

Есть примета, что найти икону на улице — к несчастью. Выброшенная святыня могла быть использована в черных обрядах и, вероятнее всего, с дурными намерениями, иначе икону бы не выбросили. Считается, что такая находка может передать грехи и гнев Божий новому владельцу.

10. Телефон

Как бы ни хотелось забрать себе дорогой и рабочий телефон, найденный на лестничной клетке или на улице, делать этого не стоит. Такая вещь считается чувствительной к биополю своего настоящего владельца. Поэтому, подобрав чужой телефон, вы можете нарушить целостность собственного биополя. По поверьям, вам могут перейти все неприятности и проблемы прежнего хозяина.