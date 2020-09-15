302 выпускника УрГПУ начинают работать в образовательных организациях Свердловской области

Лидия Мартынова

По информации центра профориентации и взаимодействия с работодателями Уральского государственного педагогического университета выпускники вуза начинают работать в образовательных учреждениях Свердловской области, сообщает пресс-служба УрГПУ.

Коллективы школ Екатеринбурга и области пополнили 98 молодых педагогов, 29 человек стали преподавателями гимназий. Тридцать специалистов в области дошкольного образования стали сотрудниками детских садов. Девять выпускников трудоустроились в лицеи, семеро – в учреждения среднего специального образования. Четырнадцать человек начали профессиональную карьеру в детских творческих центрах, одиннадцать – связали свою жизнь со спортивными центрами.

Также выпускники УрГПУ будут работать в молодежном центре, системе здравоохранения, Службе спасения Свердловской области, в Екатеринбургском кадетском корпусе. Все они трудоустроены по специальностям, полученным в университете.

