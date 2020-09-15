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302 выпускника УрГПУ начинают работать в образовательных организациях Свердловской области

302 выпускника УрГПУ начинают работать в образовательных организациях Свердловской области

По информации центра профориентации и взаимодействия с работодателями Уральского государственного педагогического университета выпускники вуза начинают работать в образовательных учреждениях Свердловской области, сообщает пресс-служба УрГПУ. 

Коллективы школ Екатеринбурга и области пополнили 98 молодых педагогов, 29 человек стали преподавателями гимназий. Тридцать специалистов в области дошкольного образования стали сотрудниками детских садов. Девять выпускников трудоустроились в лицеи, семеро – в учреждения среднего специального образования. Четырнадцать человек начали профессиональную карьеру в детских творческих центрах, одиннадцать – связали свою жизнь со спортивными центрами. 

Также выпускники УрГПУ будут работать в молодежном центре, системе здравоохранения, Службе спасения Свердловской области, в Екатеринбургском кадетском корпусе. Все они трудоустроены по специальностям, полученным в университете.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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