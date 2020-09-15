"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян

Алексей Вольцев

"Аэрофлот" открыл продажу билетов для россиян на собственные рейсы в Москву, сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

"Вывозные" рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются. Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления", — добавила представитель перевозчика.

Ранее в понедельник "Коммерсант" написал, что Россия отменяет вывозные рейсы по европейским направлениям, а также из США в Москву. Теперь вместо них в открытой продаже доступны билеты на регулярные рейсы "Аэрофлота".

Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, куда ограничен въезд граждан России, а также из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса до середины октября. При этом заявленных рейсов в Европу и США значительно меньше, чем обратных.