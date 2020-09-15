Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян

"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
"Аэрофлот" открыл продажу билетов для россиян на собственные рейсы в Москву, сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

"Вывозные" рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются. Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления", — добавила представитель перевозчика.

Ранее в понедельник "Коммерсант" написал, что Россия отменяет вывозные рейсы по европейским направлениям, а также из США в Москву. Теперь вместо них в открытой продаже доступны билеты на регулярные рейсы "Аэрофлота".


Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, куда ограничен въезд граждан России, а также из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса до середины октября. При этом заявленных рейсов в Европу и США значительно меньше, чем обратных.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования
В школы Республики Марий Эл передано 246 ноутбуков
В школы Республики Марий Эл передано 246 ноутбуков
Для школьников Москвы пройдут вебинары по химии и информатике
Для школьников Москвы пройдут вебинары по химии и информатике
Зеленский рассказал о возможном «майдане» в Белоруссии
Зеленский рассказал о возможном «майдане» в Белоруссии
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Первую коллекцию известного дизайнера Рафа Симонса для Prada покажут в онлайн-формате
Первую коллекцию известного дизайнера Рафа Симонса для Prada покажут
В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских игровых площадках
В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских
В Подмосковье проходит конкурс «Воспитатель года 2020»
В Подмосковье проходит конкурс «Воспитатель года 2020»
Исторической памяти посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Исторической памяти посвящена новая тематическая неделя конкурса

Топ на сегодня

В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в Инстаграме
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в

Еще по теме

В Вашингтоне задержали вылеты лайнеров «Аэрофлота»
Авиакомпания «Азимут» откроет прямые рейсы из Краснодара и Ростова в Махачкалу
Сколько стоят билеты в Турцию и Лондон
«ВИМ-авиа» прекратила регулярные полёты в Сочи и Симферополь