«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран

Анастасия Иванова

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы из нескольких стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову, которая не уточнила, о каких странах идет речь.

Ранее сообщалось, что Россия отменяет вывозные рейсы, россияне смогут вернуться домой рейсами «Аэрофлота».

«Аэрофлот» по согласованию с оперативным штабом правительства действительно открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан Российской Федерации. «Вывозные» рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются. Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления», — сказала Спивакова.

Вывозные рейсы были запущены после приостановки Россией международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса.