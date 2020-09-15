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«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы из нескольких стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову, которая не уточнила, о каких странах идет речь.

Ранее сообщалось, что Россия отменяет вывозные рейсы, россияне смогут вернуться домой рейсами «Аэрофлота».

«Аэрофлот» по согласованию с оперативным штабом правительства действительно открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан Российской Федерации. «Вывозные» рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются. Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления», — сказала Спивакова.

Вывозные рейсы были запущены после приостановки Россией международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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