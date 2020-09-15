Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных

"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября увеличила стоимость перевозки животных в самолете, теперь на некоторых международных рейсах она будет достигать 200 евро или 17,8 тысячи рублей, следует из данных на сайте перевозчика.

Перевозка животных в салоне самолёта между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России, с 15 сентября выросла с 3750 рублей до 5000 рублей. На рейсах из США стоимость выросла с 75 долларов (5625 рублей) до 120 долларов (9000 рублей). На рейсах в США, на Кубу и обратно, из ряда пунктов Азии и обратно стоимость составит 120 евро (10 680 рублей) вместо прежних 75 (6675 рублей).

Стоимость перевозки животных в салоне между пунктами внутри европейской части России и между пунктами внутри азиатской части не изменилась - она составляет 3750 рублей. Также не изменилась стоимость на других международных рейсах, кроме упомянутых выше - 75 евро (6675 рублей).


Стоимость перевозки животных в багажном отсеке с 15 сентября также выросла. Между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России - также с 3750 рублей до 5000 рублей. На рейсах из США стоимость выросла с 75 долларов (5625 рублей) до 200 (15000 рублей). На рейсах в США, на Кубу и обратно, в ряд пунктов Азии и обратно - с 75 евро (6675 рублей) до 200 (17800). Стоимость перевозки на остальных международных рейсах осталась той же - 75 евро (6675 рублей), не изменилась она и на рейсах внутри европейской или внутри азиатской части РФ - 3750 рублей.


"Аэрофлот" ранее сообщил, что ввел новые правила перевозки животных, с 15 сентября один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное, а возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители конкурса «Учитель будущего»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных
Определены финалисты российского тура отбора на "Детское Евровидение"
Определены финалисты российского тура отбора на "Детское Евровидение"
ТОП телеграм-каналов о логистике, транспорте и грузоперевозках
ТОП телеграм-каналов о логистике, транспорте и грузоперевозках
С новыми часами и iPad, но без iPhone. Что показали на презентации Apple?
С новыми часами и iPad, но без iPhone. Что показали на презентации
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных

Топ на сегодня

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Еще по теме

Стоимость вновь превысила 74 рубля
Аэрофлот вводит сезонный тариф на полеты в Крым
Минприроды оценило стоимость биологических ресурсов страны
Российские животные подорожали в сотни раз