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Более 11 млн детей приняли участие в различных программах во время летних каникул

Более 11 млн детей приняли участие в различных программах во время летних каникул

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России подвёл итоги летней оздоровительной кампании 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году более 815 тысяч детей из 59 регионов страны отдохнули в оздоровительных лагерях.

Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта подготовили очные программы, в которых приняли участие более 1,3 млн ребят. К мероприятиям в дистанционном режиме присоединились почти 10,4 млн школьников.

Кроме того, к организации детского отдыха были привлечены крупнейшие отечественные высокотехнологичные компании.

В образовательных интенсивах Сберкампус ПАО «Сбербанк» приняли участие более 9 тысяч обучающихся из 27 субъектов Российской Федерации.

К образовательным, творческим, спортивным и патриотическим мероприятиям, которые ПАО «Газпром» провёл в дистанционном режиме, присоединились более 90 тысяч человек, а к программам с очным присутствием – 1850.

Госкорпорация «Росатом» реализовала проект «Юниоры AtomSkills–2020» для 90 участников из 35 городов Российской Федерации, а также проведены более 50 онлайн-мероприятий с охватом в 7 тысяч пользователей.

Онлайн-проект «Страна железных дорог online», созданный ОАО «РЖД», объединил более 7 тысяч ребят.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» организовал «летние школы» различной направленности – «Наноград» и «Стемфорд» – с общим охватом 1275 обучающихся.

В рамках онлайн-проекта «Каникулы с «Артеком» реализована образовательная программа «Основы технопредпринимательства», охватившая более 10 тысяч участников.

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Минпросвещения России в еженедельном режиме во время летнего периода проводило мониторинг количества организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, а также количества детей, направленных на отдых.

# Общество
По материалам: edu.ru

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