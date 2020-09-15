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Болезнь и эвакуация россиянки из Турции обошлись в 3 миллиона рублей

Болезнь и эвакуация россиянки из Турции обошлись в 3 миллиона рублей

Расходы на лечение и эвакуацию спецбортом частной санитарной авиации в сумме 39 970 долларов США взяла на себя страховая компания ERV. В ERV «Вестнику АТОР» сообщили, что в этом сезоне это пока самый дорогой для компании страховой случай.

Как рассказали в ERV, находившаяся в Турции туристка из России, прилетевшая на отдых из одного из регионов Поволжья, в день обратного вылета домой потеряла сознание. Женщину срочно доставили в госпиталь, где определили в реанимационное отделение. Врачи поставили россиянке диагноз «кровоизлияние в головной мозг». Пациентка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Россиянке была проведена высокотехнологичная операция, через неделю после которой ее состояние улучшилось, и ERV приступила к организации транспортировки бортом санитарной авиации из Антальи к месту дальнейшего лечения в России. В настоящий момент туристка находится в специализированном медицинском учреждении в своем регионе и продолжает получать надлежащую медицинскую помощь.

В ERV «Вестнику АТОР» сообщили, что расходы на организацию транспортировки туристки из Турции в Россию спецбортом санавиации составили 26 700,00 USD, а  расходы на госпитализацию в реанимационное отделение, оперативное вмешательство, диагностику и лечение составили 13 270,00 USD. В итоге общая сумма по страховому случаю составила почти 3 миллиона рублей.

Для ERV в сезоне 2020 года это пока самый дорогостоящий страховой случай. Напомним, что в летнем сезоне 2019 года самый дорогой страховой случай у ERV оценивался в 2,8 млн р., а в 2018 году – в 7,9 млн р.

«Еще раз напоминаем туристам о важности оформления полиса ERV, т. к. он покрывает затраты не только на необходимое лечение в поездке, но и на транспортировку застрахованного до дома в случае необходимости в медицинской эвакуации. Если бы у женщины не было полиса, то, согласно 114-ФЗ, все расходы по необходимой медицинской и медико-транспортной помощи пришлось бы оплачивать близким застрахованной, а также самостоятельно заниматься всеми организационными вопросами, которые занимают много времени, денег и сил», – подчеркнула в комментарии «Вестнику АТОР» исполнительный директор ERV Юлия Алчеева.

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По материалам: atorus.ru

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