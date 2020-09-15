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Брат Джина из BTS рискует потерять свой ресторан из-за пандемии

Брат Джина из BTS рискует потерять свой ресторан из-за пандемии

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на жизни людей всего мира и заставила преодолевать финансовые трудности на протяжении долгого времени. На радио MBC в программе BCSMC Джин (Jin) из BTS рассказал, как пандемия повлияла на членов его семьи и поделился историей о возможном банкротстве брата.


Как и многие владельцы бизнесов, Ким Сокджунг (Kim Seokjung) изо всех сил пытается удержаться на плаву вследствие распространившейся эпидемии. Еще в 2018 году они совместно с Джином открыли уютный ресторанчик Ossu Seiromushi, где Сокджунг является владельцем, а айдол «Бантан» зарегистрирован в качестве директора. Посетители заведения говорят, что ресторан очень атмосферный, так как блюда подаются в традиционных деревянных пароварках, а блюда приготовлены по исконно японским рецептам.

Несмотря на популярность среди гостей, ресторан страдает от недостатка прибыли последние месяцы. Джин высказался о сложной ситуации, в которую попал его брат.

«Мы сейчас много разговариваем о сложностях с братом. Ему пришлось даже продать машину, чтобы сохранить свой бизнес, потому что дела действительно плохи»,

— грусто сообщает айдол.

К счастью, фанаты армии узнали об этой ситуации и стараются помочь родственнику знаменитости пережить кризис с минимальными потерями.

«Мы часто ходим в ресторан Ким Сокджунга и советуем его заведение друзьям, пишем отзывы в интернете. Стараемся помочь ему подняться и привести как можно больше посетителей»,

— пишет один из корейских АРМИ.

Как приятно, что фанбаза BTS думает и о семьях мемберов! Не зря «Бантан» неустанно говорят о том, что АРМИ лучше всех!

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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