Брат Джина из BTS рискует потерять свой ресторан из-за пандемии

Влада Некрасова

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на жизни людей всего мира и заставила преодолевать финансовые трудности на протяжении долгого времени. На радио MBC в программе BCSMC Джин (Jin) из BTS рассказал, как пандемия повлияла на членов его семьи и поделился историей о возможном банкротстве брата.

Is anyone with me in helping Jin’s brother’s restaurant right now by donating? — BTS Army 189 (@189BTS1) September 14, 2020

Как и многие владельцы бизнесов, Ким Сокджунг (Kim Seokjung) изо всех сил пытается удержаться на плаву вследствие распространившейся эпидемии. Еще в 2018 году они совместно с Джином открыли уютный ресторанчик Ossu Seiromushi, где Сокджунг является владельцем, а айдол «Бантан» зарегистрирован в качестве директора. Посетители заведения говорят, что ресторан очень атмосферный, так как блюда подаются в традиционных деревянных пароварках, а блюда приготовлены по исконно японским рецептам.

Несмотря на популярность среди гостей, ресторан страдает от недостатка прибыли последние месяцы. Джин высказался о сложной ситуации, в которую попал его брат.

«Мы сейчас много разговариваем о сложностях с братом. Ему пришлось даже продать машину, чтобы сохранить свой бизнес, потому что дела действительно плохи»,

— грусто сообщает айдол.

К счастью, фанаты армии узнали об этой ситуации и стараются помочь родственнику знаменитости пережить кризис с минимальными потерями.

«Мы часто ходим в ресторан Ким Сокджунга и советуем его заведение друзьям, пишем отзывы в интернете. Стараемся помочь ему подняться и привести как можно больше посетителей»,

ARMYs in 🇰🇷, please visit Ossu Seiromushi 🍱 let’s support Jin and his brother’s business 💜 pic.twitter.com/CX1KI2CA7h — Ina⁷🐋💕BTS✨ (@inaamiamiina) September 14, 2020

— пишет один из корейских АРМИ.

Как приятно, что фанбаза BTS думает и о семьях мемберов! Не зря «Бантан» неустанно говорят о том, что АРМИ лучше всех!

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