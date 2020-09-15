Брат Джина из BTS рискует потерять свой ресторан из-за пандемии
Пандемия COVID-19 сильно повлияла на жизни людей всего мира и заставила преодолевать финансовые трудности на протяжении долгого времени. На радио MBC в программе BCSMC Джин (Jin) из BTS рассказал, как пандемия повлияла на членов его семьи и поделился историей о возможном банкротстве брата.
Is anyone with me in helping Jin’s brother’s restaurant right now by donating?— BTS Army 189 (@189BTS1) September 14, 2020
Как и многие владельцы бизнесов, Ким Сокджунг (Kim Seokjung) изо всех сил пытается удержаться на плаву вследствие распространившейся эпидемии. Еще в 2018 году они совместно с Джином открыли уютный ресторанчик Ossu Seiromushi, где Сокджунг является владельцем, а айдол «Бантан» зарегистрирован в качестве директора. Посетители заведения говорят, что ресторан очень атмосферный, так как блюда подаются в традиционных деревянных пароварках, а блюда приготовлены по исконно японским рецептам.
Несмотря на популярность среди гостей, ресторан страдает от недостатка прибыли последние месяцы. Джин высказался о сложной ситуации, в которую попал его брат.
«Мы сейчас много разговариваем о сложностях с братом. Ему пришлось даже продать машину, чтобы сохранить свой бизнес, потому что дела действительно плохи»,— грусто сообщает айдол.
К счастью, фанаты армии узнали об этой ситуации и стараются помочь родственнику знаменитости пережить кризис с минимальными потерями.
«Мы часто ходим в ресторан Ким Сокджунга и советуем его заведение друзьям, пишем отзывы в интернете. Стараемся помочь ему подняться и привести как можно больше посетителей»,— пишет один из корейских АРМИ.
ARMYs in 🇰🇷, please visit Ossu Seiromushi 🍱 let’s support Jin and his brother’s business 💜 pic.twitter.com/CX1KI2CA7h— Ina⁷🐋💕BTS✨ (@inaamiamiina) September 14, 2020
Как приятно, что фанбаза BTS думает и о семьях мемберов! Не зря «Бантан» неустанно говорят о том, что АРМИ лучше всех!Подпишись на нас в Яндекс Новости