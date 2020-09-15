Чем переезды, путешествия и смена обстановки полезны для энергетики человека

Вадим Карасев

Человек устает от рутины и проблем. Всем нам необходимо периодически менять обстановку, чтобы оставаться на гребне волны, быть удачливыми, счастливыми и наполненными жизненной энергией.

Существует несколько дыр, через которые утекает наша жизненная энергия, но есть также и ее источники. Одним из главных источников позитивной энергии, питающей наше тело и душу, является окружающая нас обстановка. Именно поэтому очень важно менять ее время от времени.

Очищение от негативной энергии

Первое и самое главное последствие смены обстановки — это возможность очистить своё биополе от отрицательной энергии. Когда человек живет долгое время в напряженном ритме, он постоянно подвергается негативному воздействию усталости. Ему просто необходимо очиститься от накопленного балласта.

Простые выходные или даже двухнедельный отпуск, проведенный дома — это не отдых. Всем нам нужна смена обстановки — путешествия и поездки, новые места и эмоции, если, конечно, вы не путешествуете по работе. Весь негатив, который накопился за долгие месяцы и годы, испаряется, если на пару недель уехать на море или отправиться в горы.

Укрепение эмоционального здоровья

Поездки укрепляют эмоциональное здоровье, потому что благодаря им человек получает заряд новых впечатлений. Это заставляет его чувствовать удовлетворенность жизнью и самим собой и делает человека оптимистичнее. Он по-другому смотрит на всё происходящее вокруг, забывает обиды и ссоры.

Также крепкое эмоциональное здоровье и позитив приводят к тому, что человек чувствует себя лучше физически. Хорошее состояние души часто приводит к исцелению телесных недугов.

Повышение творческого потенциала

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что смена обстановки отлично воздействует на работу мозга. Люди, которые очень много работают интеллектуально, обязательно должны отдыхать нестандартно. Им нужно время от времени посещать новые места, знакомиться с новыми людьми. Это позволяет расширять кругозор.

Люди, которые правильно отдыхают, всегда полны идей и часто могут найти решение самой сложной проблемы. Им по плечу выйти из непростой ситуации победителями, потому что их мозг работает более активно.

Увеличение количества нейронных связей в мозге

Благодаря путешествиям улучшается нейропластика мозга. Новые места и новые люди способствуют появлению новых связей между нейронами, а это, в свою очередь, позитивно сказывается на продуктивности в делах и работе. Мечты быстрее воплощаются в реальность.

Развитый мозг становится источником новых идей. Человек превращается в лучшую версию себя самого. Новые занятия, места и знакомства по эффекту схожи с изучением новых навыков. Если вы не любите учиться, то полюбите путешествовать и менять обстановку вокруг себя.

Важные знакомства

Новые места — это всегда новые люди. Новые люди — это всегда новые знания, расширение возможностей, полезные связи. Люди, которые много путешествуют, всегда на шаг впереди остальных. Для этого совсем не обязательно посещать другую страну. Можно съездить в другой город, навестить дальних родственников или друзей.

Новые люди заряжают нас позитивной энергией, как и новые места. Именно поэтому из путешествий и с отдыха люди всегда возвращаются обновленными, полными радости.

Снятие стресса

Работа и ежедневные трудности, встречающиеся на пути, приносят только стресс. Мы переживаем за успех в делах, за работу, за состояние счета в банке и так далее. Смена обстановки помогает снять стресс, абстрагироваться от всего на время. Это очень эффективный вид перезагрузки.

Отдыхать в другом месте, в другом городе и непривычным образом очень полезно. Это лечит душу, нервную систему. Без смены обстановки люди начинают срываться, перестают адекватно воспринимать внешние раздражители.