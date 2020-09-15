«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру

Алексей Вольцев

Кто из нас хотя бы раз не мечтал встретиться с кумиром? Ведь у каждого человека есть хотя бы одна звезда, творчество которой особенно отзывается в душе.

Обычно фанаты объединяться в фан-клубы и так находят друзей. Согласись, что очень приятно, когда есть люди, которым не нужно объяснять, чем именно тебя восхищает этот человек. Но иногда это заходит слишком далеко.

Одна из поклонниц BTS по имени Минни (Minni) на платформе Quora рассказала интересный случай. Она встретилась с фанаткой айдолов, которая любила только одного члена группы BTS. Эта девушка предпочла поддерживать только Чонгука (Jungkook), пренебрегая другими музыкантами.

«Мне действительно очень не нравятся такие люди.

Я завела с ней беседу, а потом поняла, что она одиночка. Она действительно раздражала. Девушка всегда говорила со мной о Чонгуке и только исключительно о нём. Вы, наверное, догадались, что Чонгук её пристрастие»,

— рассказала Минни.

Девушка также отметила, что поклонница немедленно меняла тему, если речь шла не о Чонгуке. Минни напомнила всем, что группу любят за музыку и творчество, а не в личную жизнь какого-то айдола.

«Я действительно не люблю людей, которые занимаются поддержкой кого-то одного. Вы выделяете группу из-за музыки, а музыку поют все ее участники, поэтому, если вы любите группу, то любите ВСЕХ участников. Музыка была бы невозможна без одного из членов BTS»,

— заключила девушка.

Что вы думаете о поклонниках, поддерживающих одного участника?

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