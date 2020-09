«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру

View this post on Instagram

우리 막둥이 생일 너무너무 추카하고 형이 마니 사랑해!~💜 빌보드 1위도 추카해 멤버들 💜💜 너희들이 있기에 행복하다😙😙 그리고 아미!! 누구보다 고맙고 사랑하는건 아미 분들인거 알죠?? 아미도 축하 받아야해요!! 💜 늘 곁에 함께 해주는 내 사람들 사랑해요🧨🥰