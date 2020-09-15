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«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру

«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру

Кто из нас хотя бы раз не мечтал встретиться с кумиром? Ведь у каждого человека есть хотя бы одна звезда, творчество которой особенно отзывается в душе.


Обычно фанаты объединяться в фан-клубы и так находят друзей. Согласись, что очень приятно, когда есть люди, которым не нужно объяснять, чем именно тебя восхищает этот человек. Но иногда это заходит слишком далеко.


Одна из поклонниц BTS по имени Минни (Minni) на платформе Quora рассказала интересный случай. Она встретилась с фанаткой айдолов, которая любила только одного члена группы BTS. Эта девушка предпочла поддерживать только Чонгука (Jungkook), пренебрегая другими музыкантами.

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우리 막둥이 생일 너무너무 추카하고 형이 마니 사랑해!~💜 빌보드 1위도 추카해 멤버들 💜💜 너희들이 있기에 행복하다😙😙 그리고 아미!! 누구보다 고맙고 사랑하는건 아미 분들인거 알죠?? 아미도 축하 받아야해요!! 💜 늘 곁에 함께 해주는 내 사람들 사랑해요🧨🥰

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«Мне действительно очень не нравятся такие люди.
Я завела с ней беседу, а потом поняла, что она одиночка. Она действительно раздражала. Девушка всегда говорила со мной о Чонгуке и только исключительно о нём. Вы, наверное, догадались, что Чонгук её пристрастие»,

— рассказала Минни.

Девушка также отметила, что поклонница немедленно меняла тему, если речь шла не о Чонгуке. Минни напомнила всем, что группу любят за музыку и творчество, а не в личную жизнь какого-то айдола.

«Я действительно не люблю людей, которые занимаются поддержкой кого-то одного. Вы выделяете группу из-за музыки, а музыку поют все ее участники, поэтому, если вы любите группу, то любите ВСЕХ участников. Музыка была бы невозможна без одного из членов BTS»,

— заключила девушка.

Что вы думаете о поклонниках, поддерживающих одного участника?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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