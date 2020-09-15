Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция

Вадим Карасев

С мошенниками, жаждущими завладеть вашими деньгами, можно столкнуться в самых разных местах, в том числе и на дороге. Ежедневно сотни автомобилистов в России попадают в так называемые автоподставы, когда аферисты инициируют или разыгрывают ДТП и пытаются вас заставить откупиться на месте, без ГАИ. Попасться на такой развод может не только новичок, но и водитель с солидным стажем вождения: классические схемы "автомобильных разводов" срабатывают до сих пор. Ruposters рассказывает, какими схемами чаще всего пользуются мошенники и что делать, если вы стали жертвой дорожной аферы.

Виды автоподстав

1) Разбитое зеркало

Человек едет на своем авто и слышит щелчок или какой-то другой непонятный звук (мошенник может бросить в машину пластиковой бутылкой или выстрелить пластиковой пулькой). Как только жертва затормозит, чтобы разобраться, из машины сзади выходит мошенник и говорит, что водитель снес или повредил ему зеркало. Если подойти проверить, зеркало действительно будет разбито или сильно повреждено. А мошенник попросит решить ситуацию без участия ГИБДД, просто оплатив ему стоимость якобы поврежденного зеркала.

2) Порча дорогого имущества

Мошенники кладут в багажник дорогую электронику или предметы антиквариата, заранее уже поврежденные и купленные за небольшую сумму. В то же время распечатывают поддельный документ, в котором указано, что имущество имеет высокую стоимость. А дальше все просто: нужно только подставить багажник под удар другого авто в месте, где часто нарушаются ПДД, и потребовать от водителя возместить стоимость предмета. В этой ситуации обманщики могут даже дойти до суда: заявленный ущерб оценят в крупную сумму, а виновному предложат мировую за половину суммы от иска.

Фото: zr.ru

3) Сбитый пешеход

Очень часто мошенники буквально бросаются под колеса автомобиля. Не всегда это взрослые — "пострадавшими" оказываются даже дети и подростки. Обычно вся инсценировка происходит на пешеходном переходе или стоянке супермаркетов, чаще всего зимой. Трюк хорошо отработан: аферист от прыжка на капот не пострадает, да и падать потом в снег не травмоопасно. Мошенники редко работают в одиночку. Пока сбитый пешеход изображает из себя раненого, его сообщники начинают запугивать водителя, угрожая ему уголовным делом и тюрьмой, которую можно избежать за определенную сумму. Иногда растерявшиеся водители сами предлагают деньги, чтобы побыстрее разобраться без привлечения полиции.

4) Автоподстава на парковке

Обычно такие аферы проворачиваются на парковках около торговых центров или даже во дворах домов, но мошенники выбирают неохраняемые парковки без видеонаблюдения. Аферист приезжает на стоянку на уже поврежденной машине и становится рядом с выбранным припаркованным автомобилем. Дождавшись владельца, он устраивает скандал, пытаясь доказать, что царапины на дверце или на боку его автомобиля появились из-за того, что "жертва" слишком близко парковалась или поцарапала его авто при открытии своих дверей. Проблему, естественно, предлагают решить на месте.

Фото: kp.ru

5) Блокировка колес и кража номера

Владельцы авто часто оставляют под лобовым стеклом визитку с номером телефона на случай, если заблокировали кому-то выезд. Этим могут воспользоваться мошенники: они скручивают номер с автомобиля или ставят замки на колеса и дверные ручки, а потом сообщают владельцу, что знают, где можно найти номера или как можно разблокировать замок, и поделятся информацией только в обмен на деньги.

Чего нельзя делать при автоподставах

Не двигайтесь с места ДТП, даже если вас настойчиво об этом просят;не платите деньги "потерпевшим" за решение ситуации на месте;не соглашайтесь ехать в автосервис — это может быть часть мошеннического плана;ни в коем случае не срывайтесь на угрозы, оскорбления, не применяйте силу к мошенникам;если мошенник оставил записку с какой-либо информацией, не связывайтесь с ним самостоятельно.

Что делать, если вы распознали автоподставу

Сразу же нужно позвонить в ГИБДД, чтобы сотрудники приехали и запротоколировали инцидент. В случае автоподставы со сбитым пешеходом вызывайте медиков. Съемка всего происходящего на телефон тоже будет очень полезна: в случае откровенного вымогательства это будет веским доказательством для сотрудников полиции. У вас в автомобиле есть регистратор? Скажите об этом "потерпевшим" — в большинстве случаев мошенников как ветром сдует, никто не хочет, чтобы его аферу раскрыли. Если "пострадавший" покинул место происшествия, все равно нужно дождаться сотрудников ГИБДД и описать им ситуацию. Если вы запомнили номер автомобиля или сфотографировали его, сообщите эту информацию тоже. За доказанный эпизод мошенничества аферисты могут быть привлечены к ответственности как минимум по ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Что делать, если мошенники угрожают/применяют силу

Лучше всего не выходить из автомобиля, заблокировать все двери и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов. В одиночку противостоять опытным аферистам очень сложно, тем более если вы хрупкая женщина, неопытный водитель-новичок или пенсионер. Хорошо, если у вас есть друзья, которые приедут на место происшествия, чтобы поддержать вас. Так у мошенников будет меньше шансов вас запугать и сбить с толку агрессивными действиями.

Фото: Александр Ратников

Как обезопасить себя от автоподстав

Не забывайте каждый раз перед маневром и во время его выполнения смотреть в зеркала заднего вида. При перестроении соблюдайте ПДД, проводите маневры осторожно, без резких движений. Очень важно соблюдать скоростной режим. Прежде чем выбрать жертву, мошенники наблюдают за водителями на дороге, обычно их внимание привлекают лихачи, обочечники, невнимательные люди, говорящие по телефону за рулем, "чайники" и водители пенсионного возраста. Больше внимания, естественно, они уделяют одиночкам. Марка автомобиля не играет роли, но аферисты не связываются с владельцами дорогих иномарок или дешевого отечественного транспорта. И тем более им неинтересны уверенно ведущие себя на дороге люди, не нарушающие правил.

Наличие в машине видеорегистратора поможет в спорных ситуациях. Лучше всего, если модель будет с двумя камерами — передней и задней. Не забывайте, что мошенники необязательно могут вымогать у вас деньги — воровство из салона автомобиля тоже не редкость. Блокируйте двери каждый раз, когда выходите из авто даже на небольшое время.

Чтобы снизить риск похищения госномеров и блокировки колес вашей машины, старайтесь парковать ее в людном освещенном месте, а лучше всего на охраняемой парковке.

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