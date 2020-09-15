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Чтобы сохранить редкую подземную орхидею, австралийские ботаники засекретили место ее обнаружения

Чтобы сохранить редкую подземную орхидею, австралийские ботаники засекретили место ее обнаружения

Ученые подтвердили, что подземная орхидея, найденная четыре года назад в национальном парке Баррингтон-Топс к северу от Ньюкасла в австралийском штате Новый Южный Уэльс, представляет собой новый вид. Чтобы защитить редкое растение, они держат в секрете точное место, где она растет.

Орхидею в июне 2016 года обнаружила Мари Эллиот (Maree Elliott) — художница, специализирующаяся в области биологической иллюстрации. Ей нужно было изобразить различные виды местных грибов, и в поисках образцов она разгребала палкой лесную подстилку. Но в один момент среди разворошенных опавших листьев она увидела вовсе не грибы, а странный красноватый объект, напоминавший бутон цветка.

Это был цветок подземной орхидеи, которую мало кому удавалось увидеть. Подземные орхидеи, или ризантеллы (Rhizanthella), встречаются только в Австралии. Впервые их описал в 1928 году австралийский врач и ботаник, специализировавшийся на исследовании орхидей, Ричард Роджерс. До последнего времени их было известно три вида, два из которых крайне редки, и места, где они встречаются, признаны заповедниками, а третий вид, Rhizanthella omissa, и вовсе попался на глаза людям всего один раз.

Вся жизнь этих орхидей проходит под землей. Они лишены хлорофилла и добывают необходимые вещества за счет других растений или грибов. Листья у ризантелл превратились в маленькие чешуйки, плотно прижатые к мясистым стеблям. Лишь цветки ризантеллы поднимаются над поверхностью почвы, но и они остаются скрытыми под слоем опавших листьев. Цветы превращаются в ягоды, содержащие от пятидесяти до ста семян. Эти ягоды едят валлаби и бандикуты, которые роются в лесной подстилке в поисках пищи, благодаря чему подземные орхидеи распространяются по лесу.

Принадлежность увиденного Мари Эллиот растения к ризантеллам определили ее коллеги, но лишь спустя четыре года ученые подтвердили, что это абсолютно новый вид, а не ранее известная ризантелла. Он получил научное название Rhizanthella speciosa.

Исследователи из Департамента окружающей среды Нового Южного Уэльса потратили десять дней на поиск новых образцов этой орхидеи в лесах национального парка Баррингтон-Топс, но успеха не добились. Тогда они привлекли к поискам собак, и уже через десять минут работы в лесу первая орхидея была обнаружена. «Это настоящий прорыв, — говорит Марк Клементс (Mark Clements) из Австралийского национального гербария в Канберре. — Можно научить собаку находить орхидею, даже если она еще не цветет. Собаки позволяют нам проверить потенциальные места, где могут встречаться эти орхидеи». Всего с помощью собак было найдено 39 орхидей на участке размером 30 на 20 метров.

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По материалам: polit.ru

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