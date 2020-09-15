Чтобы сохранить редкую подземную орхидею, австралийские ботаники засекретили место ее обнаружения

Вадим Карасев

Ученые подтвердили, что подземная орхидея, найденная четыре года назад в национальном парке Баррингтон-Топс к северу от Ньюкасла в австралийском штате Новый Южный Уэльс, представляет собой новый вид. Чтобы защитить редкое растение, они держат в секрете точное место, где она растет.

Орхидею в июне 2016 года обнаружила Мари Эллиот (Maree Elliott) — художница, специализирующаяся в области биологической иллюстрации. Ей нужно было изобразить различные виды местных грибов, и в поисках образцов она разгребала палкой лесную подстилку. Но в один момент среди разворошенных опавших листьев она увидела вовсе не грибы, а странный красноватый объект, напоминавший бутон цветка.

Это был цветок подземной орхидеи, которую мало кому удавалось увидеть. Подземные орхидеи, или ризантеллы (Rhizanthella), встречаются только в Австралии. Впервые их описал в 1928 году австралийский врач и ботаник, специализировавшийся на исследовании орхидей, Ричард Роджерс. До последнего времени их было известно три вида, два из которых крайне редки, и места, где они встречаются, признаны заповедниками, а третий вид, Rhizanthella omissa, и вовсе попался на глаза людям всего один раз.

Вся жизнь этих орхидей проходит под землей. Они лишены хлорофилла и добывают необходимые вещества за счет других растений или грибов. Листья у ризантелл превратились в маленькие чешуйки, плотно прижатые к мясистым стеблям. Лишь цветки ризантеллы поднимаются над поверхностью почвы, но и они остаются скрытыми под слоем опавших листьев. Цветы превращаются в ягоды, содержащие от пятидесяти до ста семян. Эти ягоды едят валлаби и бандикуты, которые роются в лесной подстилке в поисках пищи, благодаря чему подземные орхидеи распространяются по лесу.

Принадлежность увиденного Мари Эллиот растения к ризантеллам определили ее коллеги, но лишь спустя четыре года ученые подтвердили, что это абсолютно новый вид, а не ранее известная ризантелла. Он получил научное название Rhizanthella speciosa.

Исследователи из Департамента окружающей среды Нового Южного Уэльса потратили десять дней на поиск новых образцов этой орхидеи в лесах национального парка Баррингтон-Топс, но успеха не добились. Тогда они привлекли к поискам собак, и уже через десять минут работы в лесу первая орхидея была обнаружена. «Это настоящий прорыв, — говорит Марк Клементс (Mark Clements) из Австралийского национального гербария в Канберре. — Можно научить собаку находить орхидею, даже если она еще не цветет. Собаки позволяют нам проверить потенциальные места, где могут встречаться эти орхидеи». Всего с помощью собак было найдено 39 орхидей на участке размером 30 на 20 метров.