ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду

Лидия Мартынова

ЦИК на заседании в среду рассмотрит вопрос об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, следует из повестки дня заседания, опубликованной на сайте ЦИК.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы прошли в единый день голосования в четырех одномандатных округах в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

"Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года", - говорится в проекте повестки дня.

Элла Памфилова, по предварительным итогам довыборов в ГД мандаты получили представители двух политических партий: "Единой России" в Татарстане, Курской и Ярославской областях и "Справедливой России" в Пензенской области.