Действовать наперекор. Мясников раскрыл "лучший выход" для Навального

Анастасия Иванова

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к российскому блогеру Алексею Навальному, у которого улучшилось самочувствие в клинике Charite в Берлине.

"Навальный вышел из комы, планирует вернуться в Россию, но при этом отказывается участвовать в совместном расследовании, произошедшего с ним. Я так понимаю, что не дает своего согласия на то, чтобы немцы поделились с нами полученными данными его лабораторных анализов", – написал Мясников в Telegram-канале.

По его мнению, блогеру важно "поступить наперекор своим советчикам" и согласиться на передачу России своей медицинской информации.

Мясников не сомневается, что подобный шаг станет лучшим выходом из ситуации, поскольку такой поступок остановит нагнетание международной обстановки и предотвратит введение новых антироссийских санкций.

"Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию", – разъяснил специалист.