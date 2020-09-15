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Действовать наперекор. Мясников раскрыл "лучший выход" для Навального

Действовать наперекор. Мясников раскрыл "лучший выход" для Навального
Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к российскому блогеру Алексею Навальному, у которого улучшилось самочувствие в клинике Charite в Берлине.

"Навальный вышел из комы, планирует вернуться в Россию, но при этом отказывается участвовать в совместном расследовании, произошедшего с ним. Я так понимаю, что не дает своего согласия на то, чтобы немцы поделились с нами полученными данными его лабораторных анализов", – написал Мясников в Telegram-канале.

По его мнению, блогеру важно "поступить наперекор своим советчикам" и согласиться на передачу России своей медицинской информации.


Мясников не сомневается, что подобный шаг станет лучшим выходом из ситуации, поскольку такой поступок остановит нагнетание международной обстановки и предотвратит введение новых антироссийских санкций.


"Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию", – разъяснил специалист.

# В мире
По материалам: ria.ru

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