Депутат от ЛДПР Деньгин перейдет в Совфед, сообщил Жириновский
Сегодня, 12:20 Анастасия Иванова
Депутат от ЛДПР Вадим Деньгин переходит в Совфед, сегодня он работает в Госдуме последний день, сказал журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Идет сенатор наш в верхнюю палату, сейчас это будет Вадим Деньгин, сегодня последний день будет сидеть в нижней палате", - сказал Жириновский.
Место Вадима Деньгина в Госдуме займёт сенатор Сергей Калашников, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Да, Деньгин перейдёт в Совфед. Сегодня озвучат это решение. Его место займёт сенатор Калашников", - сказал собеседник агентства.
По материалам: ria.ru