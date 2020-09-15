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Депутат от ЛДПР Деньгин перейдет в Совфед, сообщил Жириновский

Депутат от ЛДПР Деньгин перейдет в Совфед, сообщил Жириновский
Депутат от ЛДПР Вадим Деньгин переходит в Совфед, сегодня он работает в Госдуме последний день, сказал журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Идет сенатор наш в верхнюю палату, сейчас это будет Вадим Деньгин, сегодня последний день будет сидеть в нижней палате", - сказал Жириновский.

Место Вадима Деньгина в Госдуме займёт сенатор Сергей Калашников, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.


"Да, Деньгин перейдёт в Совфед. Сегодня озвучат это решение. Его место займёт сенатор Калашников", - сказал собеседник агентства.

# Политика
По материалам: ria.ru

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