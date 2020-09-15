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Для школьников Москвы пройдут вебинары по химии и информатике

Для школьников Москвы пройдут вебинары по химии и информатике

Для школьников Москвы пройдут вебинары по химии и информатике, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. 

Мероприятия подготовили преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина при поддержке Городского методического центра в рамках программ предпрофессиональной подготовки.

15 сентября пройдет вебинар «Кислоты — строители живой материи». Школьники узнают, какие кислоты обязательно присутствуют в живом организме и какова их роль, а также чем они полезны и опасны. Во время практической работы ребята вместе с преподавателем проведут опыты, которые наглядно продемонстрируют все свойства кислот.

17 сентября на мастер-классе «Создание динамического веб-сайта» школьники научатся пользоваться интернет-страницами через формы HTML, организовывать интерфейс с базами данных, а также рассмотрят основные аспекты веб-программирования на языке PHP с использованием системы управления базами данных MySQL.

18 сентября состоится видеолекция «Путь превращения органических веществ», на которой учащиеся ближе познакомятся с органической химией, в частности, с углеродом, который проходит путь от простого атома до самых сложных молекул. На занятии школьники узнают о возможности перехода одного класса соединения в другие и научатся образовывать нужные элементы.

22 и 26 сентября пройдет семинар «Как научиться решать задачи по химии?». Московские школьники научатся решать непростые задачи по химии путём постепенного повышения уровня их сложности.

23 сентября на лекции «Изучение механизмов химических превращений в органических реакциях» ученики узнают, чем отличается радикал от электрофила и нуклеофила, и какие факторы влияют на их образование. Также на занятии ребята познакомятся с новыми терминами и обозначениями для органических превращений.

25 сентября на лекции «Древние обитатели морских глубин и их захоронения» школьникам расскажут о вымерших древних организмах, населявших водные пространства, и познакомят с условиями их существования.

29 сентября во время практической работы «Фенол: полезный или опасный? Что важнее?» столичные ученики познакомятся с двухатомными и трёхатомными фенолами и узнают об их практическом применении: из одного соединения фенола можно синтезировать краситель, индикатор или пищевую добавку.

# Общество
По материалам: edu.ru

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