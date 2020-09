Джоан Роулинг "похоронили" в твиттере из-за ее новой книги, в которой трансвестит убивает женщин

Вадим Карасев

Пользователи твиттера "похоронили" 55-летнюю Джоан Роулинг, принявшись массово публиковать данные о ее смерти, используя хештег #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Джоан Роулинг"). Британскую писательницу вновь обвинили в трансфобии.

Причиной недовольства пользователей сети на этот раз стала новая книга автора саги о Гарри Поттере. Джоан Роулинг на этой неделе выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт очередной роман о частном детективе Корморане Страйке, главным злодеем которого является трансвестит, убивающий женщин.



"Мужчинам в платьях доверять нельзя" - такая мысль появляется в голове после прочтения 900-страничного произведения, считают критики. Это возмутило представителей ЛГБТ-сообщества, которые стали выражать свой гнев в соцсетях.

"Не могу поверить, что она умерла. Это был последний снимок, сделанный перед ее смертью", - заметил пользователь твиттера @ag6dreamer, прикрепив фотографию крысы и оставив хэштег #RIPJKRowling.

#RIPJKRowling can’t believe she died... this was the last picture that was taken of her before she passed😢 pic.twitter.com/YSEkG53DKJ

— sebby (@ag6dreamer) September 14, 2020

В твиттере появилось множество аналогичных постов, посвященных "смерти" Джоан Роулинг. Хештег вошёл даже в тренды твиттера, так что платформа стала добавлять для него пояснение во избежание заблуждений - "нет, Джоан Роулинг не мертва".

for me it's how twitter had to specify that she's actually alive AHAHAHAHAHA #RIPJKRowling pic.twitter.com/MkWWyXpDof

— 🕷️Lily, Fluffy Spider Wife🕸️ BLM (@SapphoMode) September 14, 2020

#RIPJKRowling fly high bby 😔💞🕊 pic.twitter.com/x9SeOU2oM0

— 💞⃤ viviana (@stanvivixoxo) September 15, 2020

Однако многие русскоязычные пользователи твиттера стали защищать писательницу, которую далеко не впервые обвиняют в трансфобии - до этого она возмутила представителей ЛГБТ-сообщества высказыванием о том, что менструации бывают только у женщин.

#RIPJKRowling

Мы будем активнее всех выступать против кибербуллинга, но стоит тебе сказать что-то не то, и мы начнём травить тебя так сильно, что фочану и в кошмарах не снилось.

Ведь травля она только в неправильных руках недопустимая низость, а в наших - оружие праведного гнева pic.twitter.com/wjhHjE9Phy

— Ⱀⰻⰽⰻⱅⰰⱄ 🌈🇷🇺 (@kitafrum) September 14, 2020

#RIPJKRowling

под хэштегом мы видим маниакально агрессивных дурачков которые не могут без унижений женщины которая ничего плохого не сделала разъясняться и дать какие-то комментарии по поводу своей теории я вас поздравляю транс-соо вы снова на дне в которое вы себя запихали pic.twitter.com/514sMgraxi

— острая чебупицца (@by_nonkuroo) September 14, 2020

Увидела #RIPJKRowling и словила микроинфаркт.Англосаксы,попейте таблетки и разойдитесь по палатам плиз.Травля это не круто pic.twitter.com/096F30nR5p

— steklowataa (@steklowataa) September 14, 2020

#RIPJKRowling мировых трендах показывает гнилость этого мира либтерсек и квир тусовок. Это не люди это монстры которые желают смерти женщине за борьбу за свои права. Сейчас быть феминисткой становится настолько же опасно насколько суфражисткой в 20 веке#IStandWithJKRolling

— Егэ жди меня🌈 (@Nichego_ne_znau) September 14, 2020

