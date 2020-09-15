Еще одна страна открыла границу для россиян
Сегодня, 08:40 Анастасия Иванова
Южная Осетия возобновляет пересечение государственной границы с Россией с 15 сентября.
"Пятнадцатого сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", - говорится в постановлении правительства республики.
По материалам: ria.ru