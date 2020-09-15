Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Еще одна страна открыла границу для россиян

Еще одна страна открыла границу для россиян
Южная Осетия возобновляет пересечение государственной границы с Россией с 15 сентября.

"Пятнадцатого сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", - говорится в постановлении правительства республики.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Скандинавские обереги своими руками: быстрый щит от любой беды
Скандинавские обереги своими руками: быстрый щит от любой беды
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ
В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ «Нейростарт»
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ

Топ на сегодня

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

Еще по теме

Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией
Гражданин США незаконно перешел границу РФ
Граница Южной Осетии с Россией будет закрыта до 30 июня
Южная Осетия закроет границу в день парламентских выборов в Грузии