Еще одна страна открыла границу для россиян

Анастасия Иванова

Южная Осетия возобновляет пересечение государственной границы с Россией с 15 сентября.

"Пятнадцатого сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", - говорится в постановлении правительства республики.