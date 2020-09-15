Еще одно экзотическое направление начнет принимать туристов с 1 октября

Влада Некрасова

Вслед за Танзанией, Кенией и Намибией на карте путешественников, которые любят сафари-туры по национальным паркам и активный туризм, появится еще одно интересное направление. С 1 октября туристов готовы принять в Зимбабве.

Зимбабве, государство в Южной Африке, закрыло границы и ввело запрет на международные полеты из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С 10 сентября в Зимбабве возобновились внутренние воздушные перевозки, а с 1 октября страна возобновляет международное авиасообщение и прием иностранных туристов.

С этой даты в Зимбабве вновь будут разрешены все активные виды туризма – сафари-туры, джиппинг, водные и вертолетные экскурсии, зиплайны, банджи джампинг, и пр. Туристическая сфера будет функционировать в полном объеме. Об этом сообщает министерство окружающей среды, климата, туризма и гостеприимства Зимбабве.

Все иностранные туристы, которым будет разрешен въезд в Танзанию с 1 октября, должны будут представить при въезде справку на английском языке с отрицательным результатом теста на коронавирус COVID-10. Тест должен быть сделан в аккредитованной государством вылета лаборатории не ранее, чем за 48 часов до вылета.

ПОЕДУТ ЛИ РОССИЯНЕ В ЗИМБАБВЕ

По мнению туроператоров, занимающихся турами по экзотическим зарубежным направлениям, хотя Зимбабве и является достаточно дорогим, специфическим и нишевым направлением, определенный рост интереса к нему возможен. Хотя бы из-за ограниченности выбора у российских путешественников.

«Зимбабве – отличное, но недешевое направление для активного и познавательного туризма. Популярностью здесь пользуется рафтинг по реке Замбези, а также интереснейшие национальные парки: Виктория-Фолс (Victoria Falls) со знаменитым водопадом Виктория, Хванге (Hwange National Park), Матобо (Matobo National Park). Самый популярные у туристов парки – Хванге и Виктория-Фоллс», – рассказывает директор по развитию туроператора ICS Travel Group Оксана Волканова.

Однако в абсолютных цифрах турпоток туда в этом году вряд ли превысит несколько десятков путешественников. Дело здесь в цене и сложности перелета.

«Зимбабве – направление для путешественников, которые повидали уже много стран, влюбленных в африканскую природу. Все туры в эту страну до пандемии были только индивидуальные, на регулярных рейсах, сейчас, с учетом подорожания авиабилетов и падения курса рубля к доллару, тур на двоих в Зимбабве может начинаться от 300 тысяч рублей», – говорит Оксана Волканова,

Кроме того, и с самим перелетом есть сложности. По данным онлайн-поисковиков, авиабилеты в октябре из Москвы в Зимбабве и обратно могут обойтись на двоих в 160-190 тыс. р. Но вряд ли эта цена стоит покупки билета сейчас. Почему?

В одном из вариантов, до Хараре (Зимбабве) можно долететь с двумя стыковками, в Дохе (Катар) и в Йоханнесбурге (ЮАР). Однако авиасообщение РФ с Катаром официально до сих пор не открыто (и неизвестно, будет ли открыто). В ЮАР аэропорты также до 30 сентября включительно закрыты для коммерческих рейсов. Будет ли продлен запрет на полеты в ЮАР и из нее – также пока неизвестно.

Еще один вариант – добираться через Афины (Греция) и Аддис-Абебу (Эфиопия). Однако у РФ с Грецией пока авиасообщение не открыто.

По всем этим причинам риски отмены, по сути, виртуальных, рейсов при покупке авиабилетов в Зимбабве сегодня велики. Фактически, россиянам, чьей мечтой являются национальные парки этой южноафриканской страны, нужно подождать полноценного открытия стыковочных стран и реального начала полетов (а не только предложения авиакомпаний в поисковиках).