Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере
Исследование возможности существования жизни на Венере будет проведено при финансировании фонда Breakthrough Initiatives, основателем которого является российский бизнесмен, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group Юрий Мильнер.
Группа будет исследовать научное обоснование жизни и анализировать технические проблемы исследовательской миссии в случае, если такие доказательства окажутся убедительными.
Решение о проведении исследования было принято в связи обнаружением в атмосфере планеты газа фосфина, который считается потенциальным признаком наличия жизни.
Следует отметить, что с 2009 по 2011 год Мильнер входил в комиссию по модернизации, учреждённую президентом России Дмитрием Медведевым. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мильнера в $ 3,8 млрд.