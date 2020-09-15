Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере

Анастасия Иванова

Исследование возможности существования жизни на Венере будет проведено при финансировании фонда Breakthrough Initiatives, основателем которого является российский бизнесмен, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group Юрий Мильнер.

«Научная группа, проводящая исследование, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении фонда.

Группа будет исследовать научное обоснование жизни и анализировать технические проблемы исследовательской миссии в случае, если такие доказательства окажутся убедительными.

Решение о проведении исследования было принято в связи обнаружением в атмосфере планеты газа фосфина, который считается потенциальным признаком наличия жизни.

«Обнаружение жизни где-нибудь за пределами Земли было бы поистине важным событием, — заявил Юрий Мильнер. — И если есть немалая вероятность, что он находится прямо по соседству на Венере, изучение этой возможности является неотложным приоритетом для нашей цивилизации».

Следует отметить, что с 2009 по 2011 год Мильнер входил в комиссию по модернизации, учреждённую президентом России Дмитрием Медведевым. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мильнера в $ 3,8 млрд.