Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере

Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере

Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере

Исследование возможности существования жизни на Венере будет проведено при финансировании фонда Breakthrough Initiatives, основателем которого является российский бизнесмен, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group Юрий Мильнер.

«Научная группа, проводящая исследование, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении фонда.

Группа будет исследовать научное обоснование жизни и анализировать технические проблемы исследовательской миссии в случае, если такие доказательства окажутся убедительными.

Решение о проведении исследования было принято в связи обнаружением в атмосфере планеты газа фосфина, который считается потенциальным признаком наличия жизни.

«Обнаружение жизни где-нибудь за пределами Земли было бы поистине важным событием, — заявил Юрий Мильнер. — И если есть немалая вероятность, что он находится прямо по соседству на Венере, изучение этой возможности является неотложным приоритетом для нашей цивилизации».

Следует отметить, что с 2009 по 2011 год Мильнер входил в комиссию по модернизации, учреждённую президентом России Дмитрием Медведевым. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мильнера в $ 3,8 млрд.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере
Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере
В Самарской области продолжается модернизация коррекционных школ
В Самарской области продолжается модернизация коррекционных школ
Более 11 млн детей приняли участие в различных программах во время летних каникул
Более 11 млн детей приняли участие в различных программах во время
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии
Минфин оценил выгоду России от пересмотра соглашений с офшорами
Минфин оценил выгоду России от пересмотра соглашений с офшорами
Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера
Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера
Чтобы сохранить редкую подземную орхидею, австралийские ботаники засекретили место ее обнаружения
Чтобы сохранить редкую подземную орхидею, австралийские ботаники
Завершается прием заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Завершается прием заявок во Всероссийский экспертный педагогический
302 выпускника УрГПУ начинают работать в образовательных организациях Свердловской области
302 выпускника УрГПУ начинают работать в образовательных организациях
В России завершилась акция «Помоги Первым!»
В России завершилась акция «Помоги Первым!»
Действовать наперекор. Мясников раскрыл "лучший выход" для Навального
Действовать наперекор. Мясников раскрыл "лучший выход" для Навального
Кандидата в президенты Молдавии обвиняют в сексизме и обмане
Кандидата в президенты Молдавии обвиняют в сексизме и обмане

Топ на сегодня

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником милиции
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян

Еще по теме

Ученые рассказали о новом подходе к проблеме поиска внеземной жизни
Эксперты рассказали, что сокращает продолжительность жизни людей
Ученые выяснили, что Плутон может быть обитаем
Ученые: физкультура не влияет на продолжительность жизни