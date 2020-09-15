Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" ВКС России

Вадим Карасев

Грузия решила модернизировать свои системы противовоздушной обороны (ПВО) и уже заключила необходимое для этого соглашение с израильской компанией Rafael, передает Forbes.

После конфликта в Южной Осетии 12 лет назад на вооружении ПВО Грузии остались системы ПВО, унаследованные от Советского Союза. Сейчас им на смену приходит более современная техника. Восстанавливать системы ПВО страна начала, закупая комплексы в Израиле, Франции. К тому же Украина продала Грузии РЛС большой дальности - эта сделка осуществилась благодаря выделенным США деньгами.

"Если Россия и Грузия вступят в войну во второй раз, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО. Но и грузинские ПВО тоже будут лучше подготовлены", - пишет военный эксперт Дэвид Экс.

11 сентября Тбилиси заключил соглашение с израильской компанией Rafael. Это позволит системам ПВО Грузии "пустить кровь" российской авиации в случае военного столкновения, подчеркивает эксперт.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал "по сути, объявлением войны Российской Федерации" события 12-летней давности в Грузии, а также Абхазии и Южной Осетии.