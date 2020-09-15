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ГБР: Богдан узнал о тайных соглашениях Украины и России из СМИ

ГБР: Богдан узнал о тайных соглашениях Украины и России из СМИ
Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил на допросе в ГБР, что "тайные" дипломатические сведения, которыми он поделился в недавнем интервью Дмитрию Гордону, он почерпнул из средств массовой информации.

Как сообщили на сайте Госбюро в понедельник, 14 сентября, целью допроса было "выяснение имеющихся у Богдана достоверных данных" о противоправных действиях украинских чиновников в пользу другого государства.

В частности гражданина Богдана А.И. допросили "в отношении известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий".
"Свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", – отмечается в заявлении ГБР.

Напомним, 9 сентября, экс-глава ОП Андрей Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией и обмена пленными. На следующий день, 10 сентября, в ГБР сообщили, что обратили внимание на изложенную в интервью информацию и вызвали Богдана на допрос.

В понедельник, 14 сентября, Богдан прибыл на допрос в Госбюро расследований, но перед входом в здание сообщил журналистам, что уголовное дело против него было зарегистрировано еще 19 августа, когда интервью Гордону не было даже в планах.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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