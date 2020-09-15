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Ирина Шейк и Брэдли Купер вновь провели время вместе со своей дочерью Леей

Ирина Шейк и Брэдли Купер вновь провели время вместе со своей дочерью Леей

Похоже, еще пара таких встреч, и общественность начнет говорить о воссоединении 45-летнего Брэдли Купера и 34-летней Ирины Шейк. Только недавно замеченные на прогулке со своей трехлетней дочерью Леей бывшие возлюбленные вновь провели время вместе — на днях знаменитостей опять сфотографировали в Нью-Йорке.


Не секрет, что после своего расставания модель и актер сохранили хорошие отношения и самостоятельно договорились о совместной опеке над дочкой, не став обращаться за помощью к юристам. Однако ранее время с дочерью они проводили по отдельности: во время работы одного из своих родителей Лея была с другим. А карантин девочка и вовсе по большей части провела вместе со своим звездным папой, который, по собственному признанию, учил ее плаванию.

Однако в последнее время Брэдли и Ирина стали гулять с дочерью вместе, что поклонникам пары дало надежду на их воссоединение.


Саму Шейк еще недавно подозревали в романе с Вито Шнабелем, в обществе которого ее не раз видели за последние несколько месяцев. По словам инсайдеров, российская модель действительно нравится арт-дилеру, однако о серьезных отношениях между ними говорить не приходится. А вот Брэдли повода заговорить о новом романе после расставания с Шейк пока не давал. Лишь недавно его заметили в компании актрисы Дженнифер Гарнер, однако их встреча была не более чем дружеской — они давно находятся в приятельских отношениях и часто тепло высказываются друг о друге.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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