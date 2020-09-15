Исторической памяти посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»

Алексей Вольцев

14 сентября в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» стартовала новая тематическая неделя «Память для будущего», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России.

Партнёром тематической недели является Общероссийское общественное движение «Клубы Исторической Реконструкции России» (ООД «Росрекон»).

Участники конкурса смогут встретиться с известными реконструкторами, узнать о событиях Великой Отечественной войны и поупражняться в различных видах реконструкторской деятельности, в том числе пошиве средневековой одежды и фехтовании. Также их ожидают тематические акции и челленджи.

14 сентября пройдёт онлайн-лекторий «Стальной шлем Красной Армии. Эволюция», его проведёт член Экспертного совета ООД «Росрекон» Александр Лазутин.

15 сентября председатель Экспертного совета ООД «Росрекон» Игорь Пахомов прочитает лекции на тему «Почему важно сохранить память о свершениях предков».

16 сентября состоится онлайн-лекторий «Севско-Дмитровская операция. Неизвестное сражение маршала Рокоссовского», который проведёт представитель Брянского отделения ООД «Росрекон» Юрий Павлов.

17 сентября в рамках онлайн-лектория «Детская реконструкция» перед школьниками выступит член Координационного та ООД «Росрекон» Тимур Черепнин.

18 сентября член Координационного совета ООД «Росрекон» Александр Патлахов прочитает лекцию на тему «Реконструкция и ремесло для детей».

19 сентября с лекцией «Русская кавалерия. Традиции» перед школьниками выступит исполнительный директор ООД «Росрекон» Михаил Шмаевич.

Неделю завершит лекторий «Фейки и фальсификации – как этому противостоит историческая реконструкция». Его проведёт председатель ООД «Росрекон» Алексей Новиков.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (учеников 8–10-х классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходил на сайте БольшаяПеремена.онлайн. В полуфиналы вышли 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в «Артек» – один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.