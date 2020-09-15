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Издательствам могут предоставить налоговую поддержку

Издательствам могут предоставить налоговую поддержку

Тема: Пленарное заседание Госдумы 15 сентября 2020 года


В первом чтении 15 сентября Госдумой принят законопроект, увеличивающий максимально допустимый объём потерь в виде стоимости тиража номера периодического печатного издания или книжной продукции. 

По Налоговому кодексу РФ потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной книжной продукции, а также продукции СМИ, списываемой налогоплательщиками, уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль и относятся к прочим расходам.

Предлагаемые Правительством поправки, предполагают увеличение максимально допустимого объёма потерь до 30% от стоимости тиража для уменьшения налоговой базы. По действующему закону предусмотрен объём потерь не более 10%.

Принятие данного закона не потребует затрат из федерального бюджета, отмечают авторы. Документ разработан во исполнение поручения Президента России.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский при обсуждении законопроекта напомнил, что производство печатной продукции включено в перечень наиболее пострадавших отраслей при пандемии коронавируса, и в связи с этим отрасли важна государственная поддержка.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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