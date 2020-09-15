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Экс-солистка группы «Блестящие» ушла в запой

Экс-солистка группы «Блестящие» ушла в запой

Экс-солистка популярной группы «Блестящие» Надя Ручка честно рассказала о том, что имела проблемы с алкоголем в молодости. Певица стала гостьей программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Там она призналась, что запои продолжались на протяжении девяти месяцев.


 «Я пила, был у меня такой период в жизни. На меня было совершено нападение. В 19 лет. У меня не было друзей. Не было людей, которые могли бы помочь. Я одна приехала тогда в Москву учиться. Я не хотела звонить родителям и рассказывать о своих проблемах»,


— откровенно рассказала певица.

В тот момент Надя переживала непростой период в жизни. На нее было совершено нападение, а друзей, которые бы ей смогли помочь не было. Тогда певица переехала в Москву на учебу и не хотела звонить родителям, чтобы рассказывать свои проблемы.

По словам исполнительницы, она могла неделями не выходить из дома. Только под воздействием алкоголя она смогла выстроить коммуникацию с людьми.

«Я покупала себе алкоголь. Поняла, что когда выпиваю, то могу разговаривать с людьми. Я открывала рот и не могла без алкоголя слова сказать. Даже не пьянела. Прямо с утра просыпалась и пила в течение дня. Так продолжалось девять месяцев»,

— призналась Надя Ручка.

Сейчас у Надежды все хорошо. Она в браке с Денисом Боярко, а в 2017 году исполнительница родила сына Льва.

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По материалам: popcake.tv

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